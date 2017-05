Temer diz-se alvo de conspiração, deputados pedem impeachment

Deputados da oposição e até de alguns partidos aliados do Governo de Michel Temer pedem a renúncia do Presidente e a convocação de novas eleições – o que implica alterar a Constituição. O Presidente já falou aos congressistas e garantir que o seu Governo não será derrubado, dizendo-se vítima de “uma conspiração, quando estava a ter algum sucesso”, segundo afirmou o senador Sérgio Petecão, do Partido Social Democrático, citado pela Reuters.

O deputado federal Alessandro Molon, da Rede Sustentabilidade, já apresentou um pedido de impeachment de Temer na Câmara dos Deputados. Argumenta que houve crime de responsabilidade, improbidade e postura incompatível com o cargo.

Um dos aliados de Temer que pede também o seu afastamento é Ronaldo Caiado, líder do Democratas (DEM), um partido de direita, com raízes no Nordeste. “Diante da gravidade do quadro e com a responsabilidade de não deixar o Brasil mergulhar no imponderável, só nos resta a renúncia do presidente Michel Temer e a mudança na Constituição. É preciso aprovar a antecipação das eleições presidenciais e do Congresso Nacional”, declarou, citado pelo jornal O Globo.

A denúncia, feita pelo empresário Joesley Batista, de que o Presidente, Michel Temer, autorizou o pagamento de um suborno para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, antigo líder da Câmara dos Deputados condenado por corrupção, mas que teve um papel fundamental no processo de destituição da presidente Dilma Rousseff, cavou mais fundo a crise política brasileira. O empresário tem uma gravação a provar as suas afirmações, que revelou à Justiça no âmbito do processo Lava-Jato.

A desagregação do sistema político brasileiro aprofundou-se ainda mais com a revelação de acusações de corrupção contra o influente senador Aécio Neves, do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSBD), candidato que enfrentou Dilma Rousseff nas urnas nas últimas eleições presidenciais. O procurador-geral do Brasil pediu a prisão do senador, que foi acusado pelo empresário Joesley Batista de lhe ter exigido dois milhões de reais. O Supremo Federal tem ainda de avaliar o pedido de prisão.

O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, Carlos Zarattini, anunciou a realização de uma manifestação a 24 de Maio em Brasília, para exigir a demissão de Temer. “Reunimo-nos com líderes da oposição e estamos concluindo algumas questões fundamentais. Primeiro, pedir a renúncia imediata do Presidente da República, que tomou o poder de forma golpista. Segundo, vamos iniciar um processo de impeachment com base nesses fatos. Em terceiro lugar, queremos aprovar imediatamente o projecto de emenda constitucional do deputado Miro Teixeira que prevê a convocação de eleições directas já”, explicou ao diário brasileiro.

A ex-ministra do Ambiente e ex-candidata às presidenciais Marina Silva defendeu também a realização de eleições directas. Hoje é porta-voz do movimento Rede Sustentabilidade. “A crise política está se agravando de forma dramática e o país está em estado de choque com as graves denúncias trazidas pela Operação Lava-Jato”, afirmou. O Presidente da República não está mais em condições de governar o Brasil”, declarou, citada pelo jornal Extra.

Marina Silva apoiou Aécio Neves na segunda volta das presidenciais de 2014, contra Dilma Rousseff. Já disse que não o voltaria a apoiar.

