Procurador Geral do Brasil pede prisão do senador Aécio Neves

O senador brasileiro e ex-candidato presidencial Aécio Neves foi afastado esta quinta-feira do cargo por ordem do Supremo Tribunal Federal, na sequência de uma denúncia de corrupção feita pelo empresário Joesley Batista, e o Procurador-Geral da Repúblico, Rodrigo Janot, emitiu uma ordem de prisão preventiva.

Será o plenário do Supremo Tribunal a decidir sobre a prisão de Aécio, que ao perder o cargo fica também privado de imunidade parlamentar, podendo ser detido e julgado. Foram também realizadas buscas nas residências de Aécio, e também no seu gabinete no Senado.

A polícia prendeu esta manhã a irmã do ex-senador, a jornalista Andrea Neves, que se encontrava em Minas Gerais, avança o jornal O Globo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, que cita fontes ligadas à investigação, Andrea Neves tinha adquirido bilhetes de avião para Londres, mas foi detida em Belo Horizonte.

Para além de Neves, o deputado Rocha Loures, muito próximo do Presidente, Michel Temer, perdeu também o cargo depois de ter sido filmado a receber um suborno 500 mil reais.

A decisão do STF surge horas depois de Joesley Batista, dono da JBS, uma das maiores empresas de comércio de carnes do mundo, ter denunciado Aécio Neves, que lhe terá pedido dois milhões de reais (571 mil euros) para poder pagar sua defesa no âmbito da Operação Lava-Jato.

Batista denunciou também Michel Temer, que terá autorizado o pagamento de um suborno para garantir o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, condenado a 15 anos de prisão em Março, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

Aécio Neves foi o candidato derrotado pela ex-Presidente, Dilma Rousseff, nas eleições de 2014.

