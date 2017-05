Juiz do Supremo brasileiro levanta o sigilo da "delação premiada" da JBS

O juiz do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin decidiu levantar o sigilo da "delação premiada" dos responsáveis da empresa JBS, segundo o serviço noticioso Broadcast Político.

Esta agência noticiosa diz que há grande expectativa de que o conteúdo, ou parte dele, seja divilgado ainda esta quinta-feira.

Fachin encaminhou aos outros juízes do Supremo a sua decisão, que já seguiu para os serviços administrativos, de forma a ser aplicada.

A imprensa brasileira avançou, na quarta-feira à noite, que um dos donos da JBS, Joesley Batista, a ser investigado por corrupção, entregou à justiça, em troca de um acordo de imunidade (a "delação premiada"), uma gravação que diz comprometer o Presidente Michel Temer. Este terá aprovado um pagamento da empresa ao ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, que está preso também por corrupção, para que este mantivesse o silêncio.

Temer, numa declaração ao país já esta quinta-feira, negou qualquer crime. O Presidente tinha pedido o acesso à gravação, mas o seu pedido não foi atentido.

O antigo Presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso defendeu que a gravação deve ser tornada pública rapidamente, em nome do bem do país.

O Broadcast Político dá conta do clima no Palácio do Planalto onde todos reconhecem que a situação do Presidente é "grave" e "delicada". Por isso, esperam que a gravação seja rapidamente tornada pública. Para que se prove, dizem as fontes deste serviço noticioso da agência noticiosa estatal, que Temer não apoiou qualquer acção que levasse Joesley Batista a dar dinheiro a Cunha - o que sossegaria os aliados do Governo, que já preparam uma debandada.





