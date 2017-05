Governo cria "visto gold" para investimento em PME

O Governo vai alterar o regime das autorizações de residência para investimento (ARI), conhecido como “visto Gold”, e abranger também investimento em Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas.

De acordo com o que foi aprovado em Conselho de Ministros esta quinta-feira, haverá três tipos de vistos gold para estrangeiros que invistam em PME.

Primeiro, quem aplique 350 mil euros para a "criação de empresas portuguesas ou reforço do capital social", desde que "criem ou mantenham cinco postos de trabalho permanentes".

Em segundo lugar, quem invista 200 mil euros em "empresas portuguesas em situação económica difícil e que estejam com um plano de recuperação".

Por fim, quem aplique 350 mil euros "em fundos destinados à capitalização das empresas portuguesas". Este tipo de investimento, diz o governo, "já existia", mas "baixou-se o valor de 500 mil euros" para o tornar "mais atractivo".

Na vertente da reestruturação empresarial, vai acabar o SIREVE, e no seu lugar surge o Regime extrajudicial de recuperação de empresas (RERE), que permite a um devedor avançar com um acordo voluntário com credores.

Surge também o mediador de recuperação de empresas, que pode ajudar à negociação dos empresários com os credores (para o efeito tem de registar-se, e ser aceite, pelo IAPMEI).

Contemplada está também a conversão de créditos em capital, se houver condições para tal e se “uma maioria de credores” apoiar essa estratégia. Depois, só as empresas poderão aceder ao Processo Especial de Revitalização (PER). Para os particulares (pessoas singulares) haverá um novo regime que, segundo o Governo, será “mais simplificado”.

As medidas hoje aprovadas em Conselho de Ministros e apresentadas em conferência de imprensa já tinham passado pelo CM, em Março, mas entraram depois em período de consulta pública. Na altura, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, e o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, apresentaram o pacote que foi anunciado como sendo o terceiro eixo do programa Capitalizar.

