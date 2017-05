Rali de Portugal concentrado para virar meio século a Norte

Está de volta o clamor dos motores que, até domingo, ecoará a Norte, onde se celebrará meio século de Rali de Portugal, cuja tradição e fama atrai um número recorde de carros do WRC à sexta prova da temporada. Vencedor da última edição, Kris Meeke procura melhorar os índices de confiança neste regresso a Portugal, mesmo com a Citroën fortemente pressionada pelo desempenho do C3 no Mundial, apesar da vitória do britânico no México.

Meeke é, aliás, um dos quatro pilotos com vitórias nas primeiras cinco provas do campeonato, a revelar um grande equilíbrio, validado pela classificação geral. Na liderança do Mundial, o campeão em título, Sébastien Ogier (Ford), surge confiante para o esperado duelo com o vice-líder e ex-companheiro de equipa, Jari-Matti Latvala (Toyota), e com o vencedor das duas últimas provas, Thierry Neuville (Hyundai), primeiro na Córsega e na Argentina, actual terceiro da geral.

O francês enfrenta, de novo, o constrangimento de “limpar” a estrada (caso não chova), o que na edição anterior terá contribuído para não ter ido além do último lugar do pódio. Depois da vitória em Monte Carlo, na estreia do Mundial, Ogier tem conseguido manter-se na liderança graças à regularidade, com presença constante no pódio (duas vezes em segundo e uma em terceiro), hábito interrompido na Argentina, onde terminou em quarto.

Daí a expectativa de Latvala, vencedor na Suécia, que neste regresso da Toyota ao WRC e a Portugal já referiu estar com “boas sensações” depois do sexto lugar de há um ano, sentindo-se “confortável” com o perfil do rali, disputado a Norte.

Em busca da terceira vitória consecutiva, o belga Neuville assume-se como a ameaça emergente no campeonato, apesar de na Argentina ter garantido o primeiro lugar com uma diferença de 0,7 segundos sobre o Ford de Elfyn Evans.

A acelerar na 51.ª edição do Rali de Portugal — que integra o Campeonato Nacional de Ralis —, para além dos 17 pilotos WRC estarão 23 pilotos portugueses. O campeonato WRC2 cumpre em território nacional uma das suas jornadas obrigatórias, aumentando o interesse.

A edição deste ano apresenta ainda alterações em oito dos 11 troços que integram a prova, mantendo a base na Exponor, em Matosinhos, onde decorrerão as verificações, funcionando ainda como ponto privilegiado para estabelecer o contacto entre os pilotos e o público.

Assim, Paredes volta, hoje, a receber o shakedown, antes da partida simbólica do Campo de São Mamede, em Guimarães, a anteceder a Super-Especial de Lousada, a marcar verdadeiramente o arranque da competição, cuja logística implica a mobilização de 2.000 agentes da GNR. O Rali de Portugal prosseguirá, amanhã, com dupla passagem no Alto Minho (Viana do Castelo com novo troço; e Caminha e Ponte de Lima com sentido inverso relativamente às últimas edições), antes da incursão ao centro histórico da Cidade dos Arcebispos, onde será discutida uma dupla classificativa com o Braga Street Stage.

Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante (a Especial mais exigente e longa) marcarão o sábado e penúltimo dia do rali, que no domingo se concentra em Fafe, com dupla passagem por Fafe-Lameirinha, sendo que a segunda será realizada em modo Power Stage.

Programa

Hoje

7h30/11h30: Shakedown (Pilotos P1) - Paredes (4,61 km)

9h/11h30: Shakedown (Pilotos P2 e P3)

11h30/13h: Shakedown (Outros pilotos)

12h30: Conferência de Imprensa de Pré-Evento FIA

18h10: Partida para a Secção 1

19h03: SSS 1 Lousada (3,36 km)

Amanhã

10h09: SS2 Viana do Castelo 1 (26,70 km)

11h10: SS3 Caminha 1 (18,10 km)

11h42: SS4 Ponte de Lima 1 (27,46 km)

16h09: SS5 Viana do Castelo 2 (26,70 km)

17h10: SS6 Caminha 2 (18,10 km)

17h42: SS7 Ponte de Lima 2 (18,70 km)

19h03: SS8 Braga Street Stage 1 (1,90 km)

19h28: SS9 Braga Street Stage 2 (1,90 km)

Sábado

9h08: SS10 Vieira do Minho 1 (17,43 km)

9h46: SS11 Cabeceiras de Basto 1 (22,30 km)

11h04: SS12 Amarante 1 (37,55 km)

15h08: SS13 Vieira do Minho 2 (17,43 km)

15h46: SS14 Cabeceiras de Basto 2 (22,30 km)

17h04: SS15 Amarante 2 (37,55 km)

Domingo

9h08: SS16 Fafe 1 (11,18 km)

9h30: SS17 Luílhas (11,91 km)

10h20: SS18 Montim (8,66 km)

12h18: SS19 Fafe 2 (Power Stage) (11,18 km)

15h45: Cerimónia de Pódio (Matosinhos)

