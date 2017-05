Neuville confirma bom momento em Lousada

Thierry Neuville foi esta quinta-feira o piloto mais rápido nos 3,36 km do percurso misto da super-especial de Lousada, com 2m36,6s, e é o primeiro líder da 51.ª edição do Rali de Portugal.

Com o mesmo tempo do belga, Mads Ostberg garantiu o segundo posto, seguido por Hayden Paddon, que precisou de mais 0,1s que o Hyundai do vencedor na Córsega e na Argentina.

O campeão em título, Sébastien Ogier – quatro vezes vencedor do Rali de Portugal (2010, 2011, 2013 e 2014) –, registou o sexto melhor tempo, atrás do companheiro da M-Sport, Elfyn Evans, e de Dani Sordo. O britânico conseguiu o quarto tempo, a 0,4s de Neuville, enquanto o espanhol gastou mais 0,5s que o líder.

Sébastien Ogier, com mais 0,7s que Neuville, bateu Jari-Matti Latvala, o melhor da Toyota, com o sétimo registo, a 1,5s do comandante do rali. A confirmar o momento menos positivo, depois dos sustos na Argentina, o britânico Kris Meeke, vencedor da última edição do rali português, fechou o top 10.

