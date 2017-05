Harry Kane faz um póquer na goleada do Tottenham em Leicester

O avançado do Tottenham Harry Kane foi a grande figura do jogo em atraso da 34.ª jornada da Premier League frente ao Leicester, no King Power Stadium, ao assinar um póquer na goleada por 1-6.

O internacional inglês abriu e fechou o marcador, aos 25' e 90+2', mas fez mais duas vezes o "gosto ao pé", aos 63' e 88', o terceiro e quinto golos do Tottenham, numa partida em que o resultado reflecte a grande superioridade que evidenciou sobre o ainda campeão inglês.

O Tottenham chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas foi na segunda parte que a sua supremacia se tornou esmagadora, sobretudo depois o Leicester ter reduzido por Benjamin Chilwell, aos 59', golo esse que, por momentos, fez acreditar que reentrava na discussão do resultado.

No entanto, Harry Kane, em noite inspirada, fez o 3-1 quatro minutos depois e embalou a equipa para uma meia-hora final imparável, traduzida por mais três golos, um de Son Heung-Min, aos 71', ele que já marcara o segundo aos 36', e mais dois do avançado da selecção inglesa, aos 88' e 90+2'.

Com este póquer, Kane, que era terceiro na lista de melhores marcadores da Premier League, isolou-se na liderança com 26 golos, mais dois do que o internacional belga Romelu Lukaku, do Everton, e mais quatro do que o internacional chileno Alexis Sánchez, do Arsenal.

Em termos de classificação geral, o Tottenham, que já assegurou o segundo lugar, passou a somar 83 pontos, a sete do líder e campeão da actual edição da Premier League, Chelsea, quando falta disputar apenas uma jornada.

