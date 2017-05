Benfica poderá processar Sporting por danos na reputação

O Benfica vai processar o Sporting por causa do chamado Caso dos Vouchers, depois de o presidente dos “leões”, Bruno de Carvalho, ter acusado o clube de Luís Filipe Vieira de dar prendas aos árbitros. De acordo com a edição do Correio da Manhã desta quinta-feira, o Benfica ainda está a estudar o valor da indemnização que será pedida ao Sporting, mas o valor aponta para os 40 milhões de euros.

Na génese da polémica estão as declarações proferidas pelo presidente do Sporting no programa Prolongamento, em 2015.

“Isto é algo que me foi deixado no Sporting Clube de Portugal, num envelope anónimo”, começou por dizer Bruno de Carvalho. “Esta prenda dá 28 jantares por jogo, que podem orçar entre os 500 e os 600 euros. Só em jantares deve rondar os 140 mil euros por época, mais as camisolas e as próprias caixas. Deve tudo rondar um quarto de milhão [por temporada]”, afirmou na altura.

Escreve o jornal que o Benfica aguarda ainda a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) sobre o recurso que o clube de Bruno de Carvalho apresentou em Março contra o acórdão que absolveu o Benfica da acusação do Caso dos Vouchers.

“O Benfica está à espera desta última decisão do TAD para avançar com uma acção cível contra o Sporting, pedindo uma indeminização por danos patrimoniais e reputacionais causados ao clube”, cita o CM, sem identificar a fonte.

