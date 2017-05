A voz de Salvador encontrou a guitarra de Caetano Veloso “numa noite maravilhosa”

Num vídeo partilhado por Caetano Veloso no Facebook, o vencedor da edição deste ano da Eurovisão, Salvador Sobral, canta acompanhado pela guitarra do músico brasileiro. O momento ocorreu em casa da fadista Carminho, depois do concerto de Caetano no Casino do Estoril.

Salvador Sobral canta Nem eu, canção incluída no seu álbum de estreia, Excuse Me. Caetano Veloso toca — afinal, trata-se de um clássico da música brasileira, cantado originalmente por Nana Caymmi.

O tropicalista tinha partilhado algumas horas antes uma fotografia, na mesma rede social, em que figurava ao lado de Salvador Sobral e das fadistas Ana Moura e Carminho. Segundo a legenda da publicação, a imagem foi tirada depois do concerto da última noite do brasileiro no Estoril.

Caetano Veloso já havia prestado o seu apoio ao músico português durante a final da Eurovisão, também através do Facebook, afirmando que Salvador era "bom demais". O português disse mais tarde, à RTP, que as palavras do brasileiro valiam mais do que o primeiro lugar no concurso.

