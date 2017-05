Abusos sexuais no Porto: jovem foi identificada mas não apresentou queixa

A polícia identificou a rapariga filmada num autocarro numa das noites da Queima das Fitas do Porto, quando estaria alegadamente a ser v��tima de abusos sexuais. No entanto, a jovem não quis apresentar qualquer queixa, avança o Expresso.

PUB

A edição desta quarta-feira do jornal Correio da Manhã divulga uma "alegada violação num autocarro do Porto" que, de acordo com "testemunhos e comentários que circulam em várias redes sociais, se terá passado durante a Queima das Fitas, que decorreu entre 7 e 14 de Maio".

Esta situação pode incorrer num crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência mas o respectivo inquérito só pode ser iniciado depois de apresentada queixa. O Expresso relata que a rapariga, que é maior de idade, não fez nenhuma denúncia relacionada com a suposta violação, nem a propósito da divulgação de imagens.

PUB

Entretanto, a Polícia Judiciária (PJ) confirmou que tem inspectores "no terreno" para averiguar o caso. "Temos gente no terreno. Estamos a recolher elementos para ver se há matéria para investigação. Neste momento ainda não foi instaurado nenhum inquérito", disse fonte da Judiciária ligada ao processo à Lusa, acrescentando que este caso será considerado um crime semipúblico e, por essa razão, depende de queixa criminal para se avançar com uma investigação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também a divulgação do referido vídeo levou a uma série de reacções ao longo do dia desta quarta-feira. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) abriu um um processo para averiguar a transmissão pelo jornal Correio da Manhã de “um vídeo em que é visível um alegado abuso sexual sobre uma jovem”. O Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas (CDSJ), por sua vez, condenou a divulgação pelo jornal e pela televisão do Correio da Manhã do vídeo. Em comunicado, o CDSJ "considera que o vídeo sobre uma suposta violação publicado pelo Correio da Manhã no seu site e exibido na CMTV atenta contra todas as regras do jornalismo e deve por isso ser retirado do site e não deve ser exibido na sua emissão televisiva".

Além disto, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) avançou mesmo para uma queixa contra o jornal no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, para apuramento de responsabilidade criminal, "uma vez que as imagens divulgadas indiciam a prática de crime contra a honra ou contra a reserva da vida privada".

A CIG anunciou também que iria apresentar queixa no DIAP do Porto contra incertos, igualmente para apuramento de responsabilidade criminal, "uma vez que as imagens indiciam comportamentos que consubstanciam a prática de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual".

PUB

PUB