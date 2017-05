Enda Kenny vai deixar o cargo de primeiro-ministro da Irlanda

O primeiro-ministro irlandês, Enda Kenny, anunciou a sua demissão da liderança do partido Fine Gael a partir da meia-noite desta desta quarta-feira. No entanto, Kenny vai manter-se na chefia do Governo até que seja escolhido o sucessor até dia 2 de Junho, diz a Reuters.

Kenny, de 66 anos, foi eleito primeiro-ministro em 2011, e é o líder do partido há 15 anos, mas tinha já anunciado a sua retirada no passado mês de Março. No entanto, só agora a formalizou.

O primeiro-ministro tem sofrido pressão de algumas facções, insatisfeitas com a sua liderança, no seio do partido nos últimos tempos. Depois da pesada derrota do Fine Gael nas eleições legislativas do ano passado, onde perdeu um quarto dos lugares, o objectivo com esta renovação é a preparação do caminho para as eleições marcadas para o final do próximo ano.

Os favoritos à sucessão são o ministro da Protecção Social, Leo Varadkar, de 38 anos, e o ministro da Habitação, Simon Coveney, de 44 anos.

A corrida à liderança partidária começa por isso já esta quinta-feira, mas o sucessor terá ainda tempo para encetar negociações com os deputados independentes e da oposição que apoiaram o Governo minoritário.

