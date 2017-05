Governo de Macron quer agradar ao grande centro

Já há nomes para o Governo de Emmanuel Macron: a pasta da Economia foi entregue a Bruno Le Maire, o republicano que se prontificou a colaborar com o novo Presidente, suscitando críticas no seu partido de centro-direita. O socialista Jean-Yves Le Drian, que era ministro da Defesa no governo socialista, transita para o novo Executivo, com a pasta Da Europa e dos Negócios Estrangeiros.

PUB

O Governo liderado por Edouard Philippe tem três ministros de Estado: François Bayrou, o líder do partido centrista MoDem, cujo apoio se tornou decisivo para credibilizar a candidatura de Macron, foi nomeado para a Justiça.

Gérard Collomb, até agora presidente da Câmara de Lyon, um dos primeiros apoiantes da candidatura à presidência de Emmanuel Macron, foi escolhido para a tradicionalmente importante pasta do Interior.

PUB

O terceiro é Nicolas Hulot, um jornalista, animador de televisão, activista ambiental e ex-candidato à presidência, nas eleições de 2007 – criticado por parte dos ambientalistas franceses por se tornar demasiado consensual – a quem foi entregue a posta do Ambiente.

PUB

PUB