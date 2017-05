Festa de São João vai durar um mês e promete ser o mais portuense possível

Uma noite não chega para celebrar o São João. As comemorações da maior festa do Porto arrancam já este mês e vão chegar a todas as gerações de portuenses – e a quem está de visita. Às actividades tradicionais juntam-se algumas novidades que preenchem a cidade de Maio a Junho.

PUB

O programa oficial foi apresentado esta terça-feira, no Miradouro da Sé do Porto. Este ano, a aposta é na cidade e nos que nela vivem. Há de tudo, para todos. As comemorações começam já no dia 25 de Maio, com o lançamento de dois projectos que convidam a comunidade a participar na tradição sanjoanina: a cascata comunitária, que vai percorrer as freguesias do Porto, e a preparação da largada de balões de São João, a acontecer na noite de 21 de Junho.

O primeiro dia será ainda marcado pela inauguração da instalação CX LUX, inserida no projecto Alumia, que celebra os 20 anos da classificação do Centro Histórico do Porto como Património Mundial. O projecto vai ocupar temporariamente o Elevador da Lada, na Ribeira.

PUB

A 26 e 27 de Maio estreia-se nos jardins do Palácio de Cristal o Porto Blues Fest. O evento vai homenagear B.B. King, juntando a filha Shirley King e Rui Veloso no mesmo palco.

Depois, é altura de Junho trazer todo o espírito e tradição do Santo Popular. As montras e cascatas voltam a estar espalhadas pela cidade. No dia 18, a marginal recebe a corrida de São João, que agora tem partida e chegada no Largo do Calém.

Se faltasse a música, não era São João. O ciclo de concertos nos Aliados continua a marcar presença no cartaz e este ano leva à principal avenida da cidade os músicos locais. Do Porto para o Porto, chega a Banda Sinfónica Portuguesa, na noite de 22 de Junho. De 23 para 24, a mais longa do ano, vai transportar o São João para os anos 80, com os Trabalhadores do Comércio, o regresso dos Táxi e, depois do habitual fogo-de-artifício, GNR e convidados. João Grande, vocalista dos Táxi, diz já não actuar nos palcos da cidade há muito tempo, mas que tocar nos Aliados “é sempre uma sensação incrível”. Rui Reininho, dos GNR, não é novo no São João. “Nunca nos esquecemos da Invicta”, afirmou durante a apresentação do programa.

Ainda durante a noite, nomes como Toy, Rui Bandeira, Bandalusa e Diapasão vão tocar música popular nos palcos espalhados pela cidade. No dia seguinte, o feriado de São João, há tempo para ouvir as vozes femininas de Marta Ren & The Groovevelts e de Manuela Azevedo, dos Clã.

Incluídos na programação estão também o Serralves em Festa, nos dias 2, 3 e 4 de Junho; o Festival Caixa Ribeira, a 3 e 4 de Junho; e o NOS Primavera Sound, de 8 a 10 de Junho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Música à parte, o programa de festas deste ano continua com os típicos divertimentos na Rotunda da Boavista, na Alameda das Fontainhas, em Lordelo do Ouro, na Cordoaria, na Foz do Douro e em Campanhã. Nuno Lemos, responsável pela Porto Lazer, reiterou a ideia de que “o São João continua a ser a festa dos portuenses” e é a pensar neles que o evento se desenvolve. Também o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, fala na tradição e diz não ter dúvidas: “O São João tem que continuar a ser uma festa popular”.

Para terminar, realizam-se no dia 25 as habituais Rusgas de São João, que todos os anos enchem a Baixa do Porto de cor e animação. O percurso começa às 18h e vai da Praça da Batalha à Avenida dos Aliados.

Texto editado por Hugo Torres

PUB

PUB