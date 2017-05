FC Porto B conquista Premier League International Cup

O FC Porto B conquistou esta quarta-feira a Premier League International Cup ao bater, por 0-5, o Sunderland, na final disputada no Stadium of Light, em Sunderland. Para os "dragões", esta foi a segunda final nos três anos em que a prova se realiza, tendo perdido na estreia (2014-15) frente ao Manchester City (1-0) e marcando presença na meia-final de há um ano.

A competição, destinada a equipas sub-23, envolve as 12 melhores academias britânicas e 12 clubes de relevo do panorama europeu, com o FC Porto a assumir o protagonismo depois de ter chegado à final com apenas um golo sofrido no primeiro encontro, frente ao Liverpool (1-1), somando por vitórias as restantes partidas.

Dois dias depois de ter renovado contrato até 2022, o avançado brasileiro Wenderson Galeno assinou os primeiros dois golos do encontro (5' e 37'), tendo ainda sido travado em falta em lance punido com penálti, mas que Kayembe desperdiçou antes de servir André Pereira para o 3-0 (45+2').

A formação orientada por António Folha iniciou a segunda parte com a mesma determinação, aumentando rapidamente a diferença, com golos de Kayembe (51'), a redimir-se do penálti falhado, e de Chidozie (55'), a concluir lance de bola parada.

