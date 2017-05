Michael Moore volta à carga e filma sobre Trump

Fahrenheit 11/9 – não confundir com Fahrenheit 9/11, o documentário mais rentável da história e focado em George W. Bush – é o título do filme que Michael Moore tem estado a fazer sobre Donald Trump. É a primeira vez, desde o filme sobre Bush, que o realizador se une aos irmãos Weinstein para um documentário, numa altura em que “a fome de verdade de Michael é crucial”, como diz o produtor.

O novo filme, além de repetir a referência ao histórico romance de Ray Bradbury e de fazer eco do documentário de 2004, titula-se 11/9 porque foi o mês, Novembro, e o dia, 9, em que o empresário foi eleito o 45.º Presidente dos Estados Unidos. Uma das melhores armas “neste momento”, diz Weinstein num comunicado citado pela imprensa especializada, “é ter o poder de levar Michael Moore a um público massificado”. Weinstein recorda que a luta para fazer Fahrenheit 9/11, há mais de dez anos, custou aos Weinstein a sua produtora, a Miramax, numa luta com a Disney.

Mas apesar disso “o filme bateu todos os recordes e planeamos fazê-lo outra vez”, diz Harvey Weinstein sobre a receita histórica de 202 milhões de euros que o documentário conseguiu. Agora detém os direitos mundiais do novo documentário. “Este filme terá um dos planos de distribuição mais inovadores de sempre”, diz ainda o perito em, entre outras coisas, autopromoção. Fala ainda do filme como uma “revolução”.

Fahrenheit 11/9 estará em produção há meses e ainda não tem data de estreia. Mas tem um manifesto. Em declarações que espelham a sua frustração com a resiliência de Donald Trump, Presidente há pouco mais de 100 dias e que tem sido pródigo em casos e questionamento público, Moore diz querer contribuir para o fim do que considera a sua relativa inimputabilidade. “Independentemente do que é revelado, ele continua de pé. Factos, realidade, inteligência não conseguem derrotá-lo. Mesmo quando ele é autor de um ferimento auto-infligido, ele levanta-se na manhã seguinte e continua a tweetar. Tudo isso acaba com este filme”.

Yes. I'm making a movie to get us out of this mess. https://t.co/2lEtyPraKr — Michael Moore (@MMFlint) May 16, 2017

Há 13 anos, Fahrenheit 9/11 teve uma longuíssima ovação em Cannes aquando da sua estreia pelas mãos dos irmãos Harvey e Bob Weinstein e recebeu mesmo a Palma de Ouro. Agora, o seu sucessor Fahrenheit 11/9 está no mercado de Cannes em busca de distribuidores para os EUA e para o mercado internacional, escrevem a Variety e a Hollywood Reporter.

O papel dos média na entrada de Bush e dos EUA no Iraque e na subsequente guerra cujos resultados se fazem sentir até hoje era um dos seus temas. No último ano o cineasta criticou publicamente a atracção e atenção dada pela comunicação social norte-americana ao intempestivo candidato de Nova Iorque que viria a vencer as eleições – resultado que Moore considerou sempre plausível e até mesmo previsível.

Este será o segundo filme que Moore, realizador do oscarizado Bowling for Columbine e que nos últimos anos tem tido muito menos sucesso comercial, faz sobre Trump. No ano passado, o documentarista filmou TrumpLand, o retrato de duas noites num condado do Ohio povoado por eleitores pró-Trump e que foi exibido apenas em cerca de 50 salas, três semanas antes das eleições de Novembro de 2016, além de ter passado em algumas televisões internacionais.

Moore esteve em Portugal durante 2015 no âmbito para a rodagem do documentário E Agora Invadimos o Quê?, em que focava legislações diferentes em vários países sobre questões sociais como o consumo de drogas, prisões ou cuidados de saúde.

