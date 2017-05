Direcção do Instituto do Cinema e Audiovisual pediu demissão e Governo aceitou

Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias, presidente e vice-presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), pediram a demissão, revelou esta quarta-feira o Ministério da Cultura.

De acordo com a tutela, as duas responsáveis "solicitaram a cessação das funções que exercem desde 15 de Janeiro de 2014" e o pedido foi aceite. Filomena Serras Pereira e Ana Costa Dias terminam o mandato no dia 31 de Maio.

No comunicado diz-se ainda que "o ministro da Cultura reconhece a forma leal e o sentido de responsabilidade com que desempenharam as suas funções, assinala o sentido de missão demonstrado pelo Conselho Diretivo ao longo do seu mandato e agradece o serviço público prestado ao país."

