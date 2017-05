Câmara do Porto evoca Raul Brandão e Sophia em Madrid

A Câmara do Porto vai estar pela primeira vez representada com um pavilhão próprio na Feira do Livro de Madrid, uma oportunidade para divulgar os autores da cidade, mas também para promover internacionalmente a feira portuense, cuja próxima edição, em Setembro, irá homenagear a escritora Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004).

Logo no dia de abertura da feira, o pavilhão da autarquia evocará o centenário da publicação de Húmus, a obra-prima do portuense Raul Brandão, promovendo uma sessão com o poeta Nuno Júdice e com a ensaísta Maria João Reynaud, cuja tese de doutoramento aborda a reescrita de Húmus nas sucessivas versões que Brandão nos deixou do livro.

Originalmente publicado pela editora do movimento da Renascença Portuguesa em 1917, Húmus foi traduzido para castelhano pelo catalão Ignasi Ribera i Rovira e lançado em Espanha em 1923, mas há muito que não existe uma edição espanhola disponível. Partindo de um exemplar conservado na Biblioteca da Faculdade de Letras do Porto dessa primeira versão espanhola, a Câmara do Porto reeditou o livro, acrescentando-lhe agora um novo prefácio de Nuno Júdice.

Esta nova edição, que a Câmara do Porto lançará dia 26 na feira de Madrid, mantém não apenas a tradução de Ribera i Rovira – um autor com fortes ligações aos meios culturais portuenses, e de quem a Renascença Portuguesa já publicara, em 1913, a conferência O Génio Peninsular –, mas acaba por ser uma homenagem à edição espanhola, com uma criação das designers Luísa Martelo e Mariana Santiago, que trabalharam sobre reproduções das páginas originais, criando uma espécie de fac-símile intervencionado.

A par de uma escolha de títulos dos principais autores da cidade, e de um conjunto de livros de arte e arquitectura, o pavilhão divulgará ainda os catálogos de alguns novos projectos editoriais portuenses. E fazendo a ligação à Feira do Livro do Porto, organiza no dia 6 de Junho, no Parque do Retiro, cenário da feira madrilena, uma sessão em torno de Sophia de Mello Breyner Andresen, na qual participarão as poetisas e ensaístas Ana Luísa Amaral e Maria Andresen de Sousa Tavares, filha da autora de Livro Sexto, Geografia ou O Nome das Coisas.

