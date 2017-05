Roubaram um filme à Disney e ameaçam difundi-lo

O conselheiro delegado da Disney, Bob Iger, reconhece que foi roubado um filme e que foi pedido um resgate para evitar a sua difusão. A Disney não diz qual é o filme, nem quanto está a ser pedido. No entanto, o responsável acrescenta, citado pelo Hollywood Reporter, que a Disney está a colaborar na investigação federal norte-americana para encontrar os piratas informáticos e que não tem a intenção de pagar qualquer resgate.

As hipóteses, diz o El País, apontam para que o filme roubado seja o último da série de Os Piratas das Caraíbas, cuja estreia está prevista já para esta sexta-feira, nos EUA; ou então do terceiro filme de Cars, que chega aos cinemas a 16 de Junho.

Os hackers pedem um valor alto, mas a Disney não adianta de quanto se trata. Contudo, sabe-se que os piratas informáticos ameaçam lançar cinco minutos do filme e ir dando a conhecer 20 minutos de maneira intervalada até que o pagamento seja feito.

O diário espanhol recorda que há semanas, a Netflix também foi vítima de um ataque semelhante e negou pagar pelos dez episódios da próxima temporada de Orange is the New Black que, agora, podem ser descarregados, quando a estreia continua prevista para 9 de Junho. Em Dezembro de 2014, hackers atacaram os estúdios da Sony e o FBI acusou a Coreia do Norte.

