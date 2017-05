Ciberataque global pode ter partido da Coreia do Norte

Não são ainda conhecidos os responsáveis pelo ataque informático com recurso ao software malicioso que teve início na última sexta-feira e fez vítimas em todo o mundo, mas surgiram pormenores que ligam a origem deste ataque com pedido de resgate à Coreia do Norte.

As autoridades avisam que, até que sejam encontrados culpados, podem passar semanas ou até meses.

A informação sobre a Coreia do Norte foi avançada esta terça-feira pelo New York Times. Escreve o jornal norte-americano que a suspeita se baseia no facto de alguns dos códigos utilizados serem os mesmos que foram usados anteriormente em ataques norte-coreanos, como o que afectou a Sony em 2014, e ao filme norte-americano The Interview, uma comédia que satirizava o líder norte-coreano, Kim Jong-un; e os utilizados num ataque ao banco central do Bangladesh em 2016.

O software malicioso WannaCry espalha-se graças a uma vulnerabilidade do sistema, através de um anexo de e-mail e encripta vários tipos de ficheiros (Word, Excel, PowerPoint, por exemplo). Foi detectado pela Agência de Segurança Nacional americana (NSA), cujos dados foram roubados em Abril por piratas informáticos. Depois de terem sido detectadas falhas na versão mais recente do sistema informático, a Microsoft lançou uma actualização de segurança mas muitos utilizadores não a tinham ainda feito.

Neste ataque, os computadores infectados com o WannaCry mostram uma mensagem com o pedido do pagamento de 300 dólares em bitcoins para que as vítimas voltem a ter acesso aos seus ficheiros. Ao fim de três dias, o valor duplica. Ao fim de uma semana, caso o valor não seja pago, os ficheiros começam a ser apagados.

As semelhanças entre o WannaCry e o ataque norte-coreano foram apontadas por um investigador de segurança da Google, Neel Mehta, e da empresa russa de segurança Kaspersky e da Symantec. Os especialistas identificaram correspondência com os sistemas criados e utilizados pelo Grupo Lazarus no passado. Até agora, sublinha a Kaspersky, “a descoberta de Neel Mehta é a pista mais relevante”.

Não obstante, as duas empresas de tecnologia são cuidadosas nas acusações e destacam que as investigações estão ainda numa fase muito preliminar.

“Acreditamos que é importante que outros investigadores a nível mundial investiguem estas semelhanças na tentativa de descobrir mais pormenores sobre a origem do WannaCry”, disse o Kaspersky Lab no seu blogue. “Embora estas relações existam, elas ainda só nos permitem estabelecer conexões pouco sustentadas", diz a Symantec.

Sublinha o jornal britânico Guardian que partilhar o código não significa que o mesmo grupo de hackers seja responsável pelo ataque e que poderá ter copiado o código para despistar a origem do ataque.

A Europol, o serviço europeu de polícia, calcula que mais de 200 mil computadores tenham sido infectados em 155 países, entre eles Portugal.

