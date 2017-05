Líder da concelhia de Lisboa acusa Passos de "deriva estalinista".

Dos actuais cinco presidentes de juntas de freguesia do PSD, só um não será recandidato por decisão da distrital de Lisboa. Trata-se de Daniel Gonçalves, presidente da junta das Avenidas Novas. O filho, Rodrigo Gonçalves, que é o líder interino da concelhia de Lisboa, diz que Passos Coelho está numa “deriva estalinista”.

A distrital do PSD-Lisboa aprovou ontem à noite o último candidato a câmara do distrito – Fernando Seara em Odivelas – e vários candidatos a juntas de freguesia da cidade de Lisboa e de outros concelhos da periferia. Para as Avenidas Novas foi escolhido Pedro Proença, advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados em Lisboa, em vez do actual presidente Daniel Gonçalves, como noticiou o Observador e confirmou o PÚBLICO. O líder da distrital do PSD-Lisboa, Miguel Pinto Luz, afirma que as secções enviaram as suas propostas e que as discutiu com os candidatos aos municípios. “Foram feitas várias alterações, não vou personalizar nenhuma”, disse o dirigente ao PÚBLICO.

Os candidatos foram aprovados com 29 votos a favor e um contra, numa comissão política em que estiveram todos os presidentes de secção à excepção de Rodrigo Gonçalves, que lidera o núcleo central de Lisboa.

A decisão da distrital e a intenção de não permitir que Rodrigo Gonçalves integre as listas para Lisboa deixou o actual deputado municipal indignado. “Há uma deriva estalinista que está a ser protagonizada por Passos Coelho. Em 2009, Passos Coelho criticou Manuela Ferreira Leite por ela o ter vetado [para as listas a deputados]. Mas ela assumiu. Hoje deparo-me com a mesma situação. Só que Passos Coelho veta e refugia-se”, afirmou Rodrigo Gonçalves ao PÚBLICO. O líder interino da concelhia – depois da demissão de Mauro Xavier – assegura que “não será candidato a nada” porque não quer “estar associado a esta linha interna do PSD”. Actualmente é deputado municipal e integra o Conselho Nacional do partido eleito em 2016 na lista apoiada pela direcção de Passos Coelho. “Estou a divergir de uma pessoa que apoiei”, afirma, dizendo que vai “continuar a lutar” pelas suas ideias, apesar de o PSD não ser um “partido plural”. Assumindo que está “triste” com o “veto” a Daniel Gonçalves, o líder interino da concelhia argumenta: “O meu pai não tem nada a ver comigo politicamente”.

A família Gonçalves controla o núcleo central do PSD Lisboa, um dos três núcleos que compõem o partido na capital depois da extinção das secções, e detém entre 500 e 600 votos internos no partido que foram contabilizados na última eleição de delegados ao congresso.

