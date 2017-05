Trump pediu ao director do FBI para fechar investigação a ligações russas de conselheiro

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu a James Comey, director do FBI que foi demitido na semana passada, para que este desse por terminada a investigação ao antigo conselheiro para a segurança nacional da Administração, noticia o New York Times.

De acordo com o jornal americano, a informação está escrita num memorando que Comey fez depois do encontro entre os dois na Sala Oval da Casa Branca em Fevereiro. “Espero que possa deixar passar isto”, afirmou o Presidente dos EUA ao na altura director do FBI, de acordo com duas fontes que leram o documento.

A reunião entre Comey e Trump ocorreu logo no dia seguinte à demissão de Flynn. O conselheiro para a segurança do Presidente demitiu-se do cargo apenas 24 dias depois de ter assumido as funções. Em causa estavam os contactos que estabeleceu com Moscovo, antes da tomada de posse de Trump e ter prestado “informações incompletas”, tal como o próprio admitiu, ao vice-presidente Mike Pence sobre as conversas que teve com o embaixador russo em Washington sobre as sanções norte-americanas, em Dezembro.

Ora, a investigação federal que recaia sobre Flynn tinha como alvo as supostas interferências da Rússia nas eleições presidenciais de Novembro e as ligações dos membros da actual Administração a Moscovo. As novas informações poderão consistir numa prova concreta de que Donald Trump tentou influenciar directamente o Departamento de Justiça no decurso das investigações. E o memorando citado agora, faz parte de um conjunto de documentos escritos por Comey para descrever as acções impróprias do Presidente para influenciar uma investigação a decorrer. Como diz o New York Times, notas de um agente do FBI são normalmente consideradas pelos tribunais relatos credíveis de conversas.

O diário americano nota que não teve acesso ao memorando, que não é confidencial, mas que duas pessoas próximas ao antigo director do FBI leram várias partes do mesmo. “Ele é um homem bom. Eu espero que deixe passar isto”, terá dito Donald Trump, num dos excertos relatados, acrescentando que o seu ex-conselheiro não tinha feito nada de mal. Além disso, e segundo as mesmas fontes, Trump criticou também as fugas de informação das agências de segurança sugerindo que Comey deveria começar a pensar em prender os jornalistas que publicam informação confidencial.

Em comunicado, a Casa Branca desmentiu esta história: “Enquanto o Presidente expressou repetidamente a sua visão de que o General Flynn é um homem decente que serviu e protegeu o nosso país, o Presidente nunca pediu ao Sr. Comey ou a mais ninguém para terminar a investigação que envolve o General Flynn”, cita o New York Times. O FBI não quis comentar o caso.

Recorde-se que, na semana passada, Trump demitiu o então director do FBI. O motivo apontado é uma suposta quebra de confiança em Comey pela forma como este geriu a investigação aos e-mails da candidata presidencial democrata Hillary Clinton (primeiro afirmou que a antiga secretária de Estado não deveria ser acusada de crime algum, depois incendiou a campanha eleitoral ao anunciar a reabertura do processo, a 11 dias da votação). No entanto, Trump beneficiou eleitoralmente da polémica gestão desse dossier, que lesou a imagem da adversária, tendo até elogiado Comey, publicamente e por diversas vezes, pela condução do processo.

Mas, em Washington, no Congresso e nos jornais, as atenções viram-se antes para outro caso: a investigação do FBI à interferência russa nas eleições de Novembro, onde o cerco a Trump e aos membros do seu gabinete se continua a apertar.

