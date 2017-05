Espartilho e saia travada ou botas e calças de ganga

Estava eu a sair de uma conferência alusiva à Europa e à importância do Parlamento Europeu, maquilhada, vestindo calças justas, salto alto, blazer cintado (sem espartilho) e um penteado lindo de morrer, quando sou surpreendida com uma notícia que dava conta do mais puro machismo, vomitado com orgulho pelo vice-presidente do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, e com a candidata Assunção Cristas, do CDS-PP, a assistir, sorridente.

Pude ver, segundos depois, o vídeo da assinatura do acordo coligatório entre o CDS-PP e o PPM para as autárquicas 2017. Tive vergonha, muita vergonha. Por dois motivos. Primeiro, pela forma e tom com que Gonçalo da Câmara Pereira alude, de forma encapotada, às mulheres e sua indumentária. Depois, pela forma simpática e sorridente com que Assunção Cristas “embuchou” aquelas palavras, como se ela própria de um homem se tratasse, rematando, para piorar o cenário já por si “horribilis”, que calça botas e veste calças de ganga para visitar bairros sociais.

Este momento só pode ter sido um take de ensaio para um programa de humor, mas negro. As primeiras palavras, claro, vão para o cavalheiro monárquico, mas extensíveis à candidata. Se percebesse alguma coisa de mulheres do atual século, ao invés de as ver só a passear na Avenida, iria perceber que a mulher atual já não quer saber, sequer, da opinião do homem para a escolha da indumentária. Iria perceber que a mulher, após vários séculos de luta pela igualdade plena de direitos, de luta pela exigência e alcance de respeito enquanto mulher, mãe e trabalhadora, já não tem paciência nem admite manifestações machistas, excêntricas, grosseiras e grotescas de devaneios despropositados por parte de homens desajustados do atual contexto social e politico.

É absolutamente inadmissível este tipo de desconsiderações por parte de quem devia ter a responsabilidade única de possuir, de forma inata, uma postura orientada para a igualdade dos direitos humanos, em especial a de género, com a agravante de a candidata do CDS-PP aceitar de forma cúmplice esse manifesto de machismo escandaloso, provavelmente considerando, de forma convicta, que o seu dever é somente viver para cuidar da casa, dos filhos, do marido, trabalhando sim, mas de saia larga como antigamente. Tive, efetivamente e com desgosto, uma visão do inferno. Não vale tudo, não podemos perder o Norte.

Mas logo de seguida, segundos depois, percebi porque não acabou a candidata Assunção Cristas com aquele discurso vergonhoso (eu tê-lo-ia feito e ainda rasgava o acordo!). A própria teve a coragem de dizer “eu tenho calçado botas e calças de ganga muitas vezes para estar nos bairros sociais...” e aqui eu própria quase fui vítima de uma síncope. Uma declaração minada de preconceito, uma declaração minada de uma pseudo e ilusória superioridade social de dar pena, de fazer chorar as pedras da calçada.

Referiu depois e ainda que “pensar numa Lisboa do século XXI é uma Lisboa que olha em primeiro lugar para aqueles que são mais pobres e em situação de maior carência, que estão na Lisboa esquecida e abandonada por dez anos de governação socialista". Palavras doces proferidas por alguém que ajudou o anterior Governo, durante quatro anos, a empobrecer os portugueses e o país. Palavras demasiado doces para quem contribuiu até para que cidadãos dos tais bairros sociais em que ela adora passear de botas e calças de ganga fossem desalojados. Palavras doces para quem a caridadezinha se sobrepõe à dignidade e à igualdade de oportunidades.

A grande tristeza destas observações indecorosas, toscas e grosseiras é percebermos que em pleno século XXI, onde a palavra de ordem é “incluir, pensar igual, planear igual, governar igual para cidadãos e cidadãs que são e se querem diferentes”, tenhamos iluminados monárquicos e de direita a quererem fazer-nos retroceder mentalmente para um mundo machista, desigual, vergonhoso e preconceituoso.

E, pergunto eu, quem é que esta gente julga que é? Presumem que governar uma cidade é dar pão aos pobres, como se dá milho aos pombos? Para longe, bem longe com as vossas saias largas, com as vossas botas e calças de ganga. Lisboa e o pais precisa, à frente dos seus destinos, de gente de verdade.

A autora escreve segundo as normas do novo Acordo Ortográfico

