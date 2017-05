Bruno de Carvalho vai deixar o Facebook. “Chegou a hora”

O presidente do Sporting anunciou na noite desta terça-feira que irá deixar de utilizar a rede social Facebook para tomadas de posição públicas. Numa longa nota a justificar a decisão, Bruno de Carvalho deixou também críticas ímplicitas aos adeptos, por apoiarem muitas vezes sem cultura de exigência, e a alguns atletas.

"Depois de uma profunda análise, creio que chegou a hora de abandonar o Facebook. A minha vontade de proximidade com o universo leonino acabou por ter um lado perverso que não pretendo ver aumentado", começou por explicar o dirigente, que se mostrou desagradado com o feedback que tem recebido nas últimas semanas.

"Compreendo perfeitamente a frustração desta época, e não só a nível do futebol, mas o que tenho lido e recebido de mensagens ultrapassa o limite da justiça e respeito que se deveria ter por quem, como eu, passei a dedicar a minha vida ao clube que amo", acrescentou, para depois dirigir algumas críticas aos adeptos.

"Vejo, em todas as modalidades, um apoio que mais nenhum clube tem no mundo, mas um grau de exigência muito pequeno. A cada mau resultado, e então se torno público o meu desagrado, lá vem a onda de apoio aos 'meninos'. Nas modalidades, sem ser o futebol, então é confrangedor... perdemos jogos e lá estão as bancadas a aplaudir os 'seus meninos' e a acarinhá-los", apontou.

Assumindo como uma falha pessoal não ter conseguido "incutir nos adeptos esse sentimento de exigência constante", Bruno de Carvalho afirma também que "os adeptos foram muitas vezes, com toda a sua boa vontade e sentimento de defesa da sua 'família', um entrave pois, sem querer, foram enchendo egos e aceitando, ou dando mesmo, desculpas para os insucessos".

