Personalidades recordam Paulo Cunha e Silva em Serralves

Paulo Cunha e Silva, antigo vereador da Cultura da Câmara do Porto e um dos principais responsáveis pela programação do Porto 2001, vai ser recordado na noite desta terça-feira, na última sessão do "Ciclo Porto 2001" em Serralves.

O antigo ministro da Economia e ex-presidente da Fundação de Serralves, Luís Braga da Cruz, e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, estarão presentes no painel final do "Ciclo Porto 2001". A intervenção de Braga da Cruz está relacionada com a faceta de “Paulo Cunha e Silva enquanto coordenador científico dos Estudos Contemporâneos da Fundação de Serralves”. Já Rui Moreira desenvolverá “A ligação de Paulo Cunha e Silva como vereador da Cultura”

A professora universitária, Teresa Oliveira Lacerda, vai falar sobre "A ligação de Paulo Cunha e Silva à Universidade do Porto" e a intervenção do embaixador Fernando d'Oliveira Neves tem a ver com “Paulo Cunha e Silva enquanto conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Roma". Os oradores desta sessão acompanharam Cunha e Silva no seu percurso em Serralves, na Câmara Municipal do Porto, em Serralves, na Universidade e na Embaixada Portuguesa em Roma.

"Lembrar Paulo Cunha e Silva" é o tema da sessão desta terça-feira do "Ciclo Porto 2001 - 15 anos depois", organizado pelos Amigos do Museu Nacional de Soares dos Reis, que tem o objectivo de lembrar o trajecto que Cunha e Silva percorreu antes e depois dos três anos de completa dedicação à Porto 2001, quando a cidade foi Capital Europeia da Cultura.

Considerado como o homem que mudou a cultura do Porto, Paulo Cunha e Silva morreu inesperadamente a 11 de Novembro de 2015, quando tutelava o pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Porto, onde "demonstrou ser o maior mentor do renascimento cultural da cidade", de acordo a biografia existente na Universidade do Porto.

O antigo programador da Porto 2001 morreu aos 53 anos, era licenciado em Medicina, sendo mestre e doutor pela Universidade do Porto, onde foi professor de Anatomia. Foi também professor associado de Pensamento Contemporâneo na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Com uma longa carreira ligada às Artes e à Cultura, Cunha e Silva foi director do Instituto das Artes do Ministério da Cultura, conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Roma, comissário do projecto "O castelo em 3 actos da Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012", coordenador científico dos Estudos Contemporâneos da Fundação de Serralves, entre outros.

