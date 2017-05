PS Braga revoltado com Ana Catarina Mendes

Ana Catarina Mendes fez-se representar no 25 de Abril, num jantar em Fafe, por Manuel Pizarro, presidente da federação do Porto. Mas a presença de Pizarro não caiu bem num distrito que anda às avessas com a escolha dos candidatos autárquicos do PS e foi a gota de água que levou o PS/Braga a apresentar uma moção de censura à secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes e a Manuel Pizarro.

PUB

De acordo com o Expresso, o PS/Braga vai decidir esta segunda-feira à noite se divulga o documento que ainda não teve resposta de António Costa, mas esta moção de repúdio tem na base o descontentamento no distrito com a escolha de candidatos autárquicos, tudo porque em alguns concelhos, a direcção nacional avocou a decisão. Joaquim Barreto, presidente da federação, diz-se "desrespeitado e deconsiderado".

Já este fim de semana, o PÚBLICO tinha dado nota das guerras internas no distrito. As cisões internas em Barcelos, Celorico de Basto, Cabeceiras de Basto, Fafe, Póvoa de Lanhoso e Vizela abriram espaço a candidaturas independentes e o PS pode registar o seu pior resultado de sempre num distrito que já foi um bastião socialista.

PUB

A semana passada, o PS assistiu à desistência do presidente da Câmara de Vizela, Dinis Costa, que anunciou que não se vai recandidatar. Para a lista à câmara, o PS escolheu o independente João Ilídio Costa, presidente da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela, que, em 2009, apoiou a candidatura de Miguel Lopes, pela coligação PSD/CDS.

Dinis Costa e o seu ex-vice-presidente, Vitor Hugo Salgado, incompatibilizaram-se durante o mandato e a direcção nacional do partido entendeu avocar o processo autárquico, impondo Dinis Costa como candidato ao aparelho local do partido. Há muito no terreno, Vitor Hugo Salgado candidata-se em Outubro como independente e todas as sondagens lhe dão a vitória.

PUB

PUB