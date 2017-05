Dados do crescimento inseparáveis da inversão de rumo do governo anterior - PCP

Os dirigentes do PCP declararam hoje que os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o crescimento económico são "inseparáveis da inversão com o rumo imposto pelo governo PSD/CDS", ainda que insuficiente.

"Dados inseparáveis da inversão com o rumo imposto pelo governo PSD/CDS e das medidas, ainda que limitadas, de reposição e conquista de direitos e rendimentos", lê-se em comunicado dos comunistas.

Segundo o INE, a economia portuguesa cresceu 2,8% no primeiro trimestre de 2017 face ao mesmo período do ano passado e, comparando com o trimestre anterior, cresceu 1%.

"Os números agora conhecidos, desmentindo profecias dos que não se conformam com a derrota do governo anterior e da sua política, devem entretanto ser lidos com a prudência que resulta de uma conjuntura internacional favorável", continua o texto.

O desempenho trimestral homólogo é, assim, o mais positivo dos últimos 10 anos, já que iguala o crescimento verificado no último trimestre de 2007, período em que a economia portuguesa cresceu também 2,8%, ainda segundo o INE.

Para o PCP, "é na ruptura com as opções da política de direita e na adoção de uma política determinada pela defesa, reposição e conquista de direitos, de dinamização do investimento e da produção nacional, de libertação do país da submissão ao euro”.

Os comunistas insistem na necessidade de “renegociação de uma dívida que é insustentável e de rutura com os interesses do capital monopolista que residirão as condições para que o ritmo de crescimento atingido no 1.º trimestre não tenha um carácter conjuntural e se projecte de forma sustentável ao longo dos próximos tempos".

