CDS reconhece que dados sobre crescimento são positivos

A deputada do CDS-PP Isabel Galriça Neto admitiu hoje que os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o crescimento económico são positivos, mas desejou investimento público e manutenção da reforma laboral do Governo anterior.

"Os números sobre o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] são positivos e isso é positivo para o país e com aquilo o que for positivo com certeza o CDS se congratula", disse a parlamentar democrata-cristã.

Segundo o INE, a economia portuguesa cresceu 2,8% no primeiro trimestre de 2017 face ao mesmo período do ano passado e, comparando com o trimestre anterior, cresceu 1%.

"Oxalá este seja um modelo sustentado. É preciso apostar nas exportações e no investimento público e não se comprometa o investimento público e não se inviabilizem reformas que permitiram que se chegasse aqui e que não é de agora", declarou.

O desempenho trimestral homólogo é, assim, o mais positivo dos últimos 10 anos, já que iguala o crescimento verificado no último trimestre de 2007, período em que a economia portuguesa cresceu também 2,8%, ainda segundo o INE.

