Família expulsa de voo após discussão sobre bolo de aniversário

Depois de vários casos controversos a bordo de voos da United Airlines, agora é vez de a companhia aérea norte-americana JetBlue estar no centro de uma nova polémica.

PUB

A família Burke, de Nova Jérsia, escolheu aquela companhia para voar de Nova Iorque para Las Vegas, onde iria celebrar um aniversário, mas não chegou sequer a iniciar viagem. No centro do caso, um bolo. O episódio aconteceu a 3 de Maio mas só agora foi noticiado pelo New York Daily News.

O bolo de aniversário que a família levava tinha sido cuidadosamente guardado numa das cabines por cima dos lugares da família. No entanto, uma das assistentes de bordo pediu a Cameron Burke - marido de Minta, a aniversariante, e pai de Cameron Junior, de sete anos, e de Camille de nove - que mudasse o bolo de lugar: “Uma hospedeira de bordo pediu-me, de forma educada, para remover o bolo da cabine”, afirmou o terapeuta da fala, declarando que esta lhe pediu que o colocasse debaixo do assento à sua frente, tendo o passageiro cumprido o seu pedido.

PUB

Poucos momentos depois, uma outra assistente repreendeu Cameron por ter colocado o bolo no chão e por criar uma perturbação a bordo, relata o Daily News.

O passageiro pergunta então se tinha estado a beber, pois o seu comportamento estava a ser “irracional”. Pouco depois, uma outra assistente de bordo pede a Cameron e à sua família que abandonem o avião. O pai de família recusou e começou a filmar o incidente.

Perante a recusa em abandonar a aeronave, as assistentes de bordo viram-se forçadas a chamar as autoridades aeroportuárias. No vídeo filmado por Cameron, é possível ver um dos polícias dizer à tripulação que “não havia nada de errado”, mas uma vez que já tinha sido feita a denúncia, teria de recolher dados de toda a família, que acabou mesmo por ser expulsa.

No processo, todos os passageiros tiveram de sair momentaneamente do avião. Os Burke foram os únicos que não voltaram a embarcar. Os seus bilhetes foram reembolsados, mas a bagagem seguiu para Las Vegas, onde foi recolhida por outro familiar.

Ao New York Daily News, a companhia aérea garante que a família é culpada de todo o acontecimento, por ter colocado o bolo num compartimento destinado a equipamento de emergência e de segurança. Doug McGraw, porta-voz da companhia aérea, acusa os Burke de não terem colaborado com a tripulação.

A companhia argumenta que “os clientes tornaram-se muito agitados, disseram palavrões e gritaram com membros da tripulação”, tendo sido feitas falsas acusações sobre a aptidão de uma das tripulantes para realização do trabalho. O porta-voz da companhia aérea confirmou que a família Burke se recusou a falar com o chefe da tripulação, tendo sido nessa altura pedida a presença das autoridades.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Contudo, Cameron desmente as afirmações da companhia aérea, dizendo que nunca utilizou palavras impróprias e que nunca lhe pediram que ele e a sua família abandonassem o avião. A família acabou por viajar no dia seguinte na companhia aérea United Airlines.

Cameron Burke afirmou ainda que a família pretende levar a Jet Blue à justiça. “Eu quero que a assistente de bordo seja despedida, ela não tem capacidade para servir o público”, afirmou ao New York Daily News. O terapeuta da fala declarou ainda que tem esperança que a companhia aérea requalifique a sua equipa, de forma a voltar a ser a JetBlue que "um dia amou".

Outro jornal norte-americano, o USA Today, nota que a companhia aérea não apresentou qualquer pedido de desculpas pelo incidente.

PUB

PUB