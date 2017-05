Um morto e três feridos ligeiros em acidente rodoviário na Maia

Uma pessoa morreu e três ficaram ligeiramente feridas num acidente rodoviário ocorrido na manhã desta segunda-feira, na Maia, distrito do Porto, referiu à Lusa fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia. A vítima mortal, cujo sexo e idade não soube precisar, era ocupante de um dos veículos e morreu no local.

O acidente, cujo alerta foi dado às 8h10, envolveu quatro viaturas ligeiras e ocorreu na via Belmiro de Azevedo, no sentido Castêlo da Maia/Moreira da Maia.

De acordo com a mesma fonte, apenas um dos três feridos envolvido no acidente foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Às 9h40, a via encontrava-se ainda cortada à espera da remoção dos veículos e limpeza da mesma.

