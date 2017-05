Cidades termais do Brasil e da Europa na Semana Termal das Caldas da Rainha

A Semana Termal que quer afirmar Caldas da Rainha como cidade das águas arranca na terça-feira e decorre até ao dia 20 com jornadas e congressos envolvendo cidades termais da Europa e Brasil. "Vamos acolher encontros de importantes entidades ligadas ao sector das termas, entre um conjunto de iniciativas para voltar a proporcionar o reconhecimento das Caldas da Rainha como cidade termal", declara o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira.

A ideia é que a Semana Termal, que se realiza pela primeira vez, entre os dias 16 e 20, "envolva a comunidade nacional e internacional, contribuindo para a divulgação da riqueza das nossas águas", com o objectivo de que "cada vez mais pessoas possam escolher as nossas termas", acrescentou o autarca, que estima reabrir o Hospital Termal, de forma faseada, até 2019.

A Semanal Termal inicia-se na terça-feira com o Encontro da Associação Europeia de Cidades Históricas e Termais - European Historic Thermal Towns Association, que até dia 18 reunirá mais de 60 pessoas em representação das 30 cidades associadas daquele organismo.

Os participantes no encontro irão "reflectir e debater sobre os problemas e as potencialidades do termalismo na agenda política europeia" e participar nos Cafés da Europa, um roteiro cultural e patrimonial feito habitualmente na cidade onde se realiza o encontro organizado rotativamente entre as cidades termais que integram aquela rede.

Ainda na terça-feira terá lugar a assinatura de um acordo de geminação com Santo Amaro da Imperatriz, no Brasil, cidade que "tem a particularidade de o início do seu funcionamento [como cidade termal] ter sido feito, por ordem régia, com base no regulamento do funcionamento do Hospital Termal das Caldas da Rainha", explicou Tinta Ferreira.

Para além de conferências e debates com especialistas, o programa das jornadas inclui uma visita às captações da concessão hidromineral das Caldas da Rainha e ao respectivo perímetro de protecção das nascentes da água que abastece o Hospital Termal.

Ainda na quinta-feira inicia-se o X Congresso Internacional da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica - SPHM, que decorrerá até sábado sob o lema "Cidades Termais". "O aproveitamento das águas termais pode ir muito para além dos tratamentos e, portanto, pretendemos estar ligados à investigação e à inovação, porque de futuro temos que contribuir para a sustentabilidade de todo este sistema [conjunto termal] e com a valorização das águas será possível criar mais receitas que valorizem o sistema", concluiu Tinta Ferreira.

