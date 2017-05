Universidades Católica e Nova entre as 50 melhores do mundo a formar executivos

As faculdades de economia da Universidade Católica Portuguesa e da Universidade Nova de Lisboa estão entre as 50 melhores do mundo, segundo o ranking de programas de formação de executivos do jornal britânico Financial Times, divulgado.

No ranking, que combina os dois tipos de formações analisadas - os programas abertos e os programas feitos à medida de empresas -, a Católica Lisbon School of Business and Economics (CLSBE) surge no 43.º lugar, e a Nova School of Business and Economics (NSBE) no 50.º lugar da tabela das melhores escolas de economia para o Financial Times.

Numa análise apenas aos programas de formação abertos, surge ainda a Faculdade de Economia da Universidade do Porto: a Porto Business School ocupa a 69.ª posição na classificação deste tipo de programa.

O ranking analisa as instituições de ensino a partir de informação recolhida junto de alunos e direcções das escolas. Aos alunos é pedido que pontuem os programas de formação de executivos em critérios como preparação, concepção dos cursos, métodos e materiais de ensino, objetivos atingidos e condições das instalações das escolas, entre outros.

A CLSBE integra a lista das 50 melhores escolas de economia do 'Financial Times' pelo 11.º ano consecutivo, destacou a instituição em comunicado citado pela Lusa. Numa perspectiva europeia, está entre as 20 melhores.

A lista que combina os resultados nos dois tipos de programa de formação de executivos colocam este ano em 1.º lugar a espanhola IESE Business School, à qual se segue a suíça IMD, a norte-americana Harvard Business School e, empatadas, a britânica London Business School e a Center for Creative Leadership, uma escola que resulta da parceria entre quatro países: EUA, Bélgica, Singapura e Rússia.

