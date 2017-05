Emprego público cresce à custa da saúde e da educação

Apesar da tentativa de contenção, o emprego público continua a aumentar, confirmando-se a tendência de subida iniciada no último trimestre de 2015. No final de Março, os organismos da administração pública empregavam 669.237 pessoas, mais 1% do que em Março de 2016, uma subida que - mais uma vez - se fez sentir sobretudo nos sectores da educação e da saúde e na contratação a termo.

Os dados divulgados nesta segunda-feira pela Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) mostram que a administração central, local e regional, além de algumas empresas públicas (como os hospitais EPE) empregavam mais 6761 pessoas do que há um ano.

Este aumento, explica a DGAEP, “é reflexo da contratação (…) de docentes para os estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário do Ministério da Educação e de médicos e enfermeiros para estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde, Entidades Públicas Empresariais e agrupamentos de centros de saúde do Ministério da Saúde”.

Nos últimos 12 meses, o número de trabalhadores aumentou 2,2% no Ministério da Ciência e Ensino Superior e 1,9% no da Educação. O sector empresarial registou uma subida de 2,1% e o Ministério da Saúde de 1,8%.

Na comparação com o trimestre anterior, o emprego no Estado registou uma subida de 0,8% (mais 5416 postos de trabalho).

Os números revelam também que o Governo está a ter dificuldade em travar a precariedade no sector público. Os contratos a termo aumentaram 5,2% entre o primeiro trimestre de 2016 e o de 2017, verificando-se contudo um abrandamento face às taxas de crescimento homólogas verificadas nos trimestres anteriores. No final de Março, havia 79.576 trabalhadores com vínculos a termo, não havendo ainda dados disponíveis quanto aos recibos verdes.

Está em curso a primeira fase do programa de regularização de precários do Estado e um programa para admitir docentes nos quadros do Estado, mas o Executivo também já disse que em algumas situações não há alternativa aos vínculos temporários.

Entradas superam saídas

O Governo comprometeu-se, perante Bruxelas, a reduzir o número de funcionários públicos, mas agora a um ritmo mais lento do que inicialmente previsto. No ano passado, o ministro das Finanças tinha como objectivo cortar dez mil trabalhadores no Estado, mas não conseguiu e teve de rever as suas metas.

O reduzido número de saídas por aposentação explica, pelo menos em parte, a dificuldade em cortar no emprego público. No primeiro trimestre, reformaram-se 1292 funcionários públicos, menos do que os 1370 que se aposentaram no mesmo período do ano passado.

Olhando para os dados anuais, a inflexão das saídas por aposentações é ainda mais visível: em 2014, foram 15.677; em 2015, ficaram-se pelas 6486 e, em 2016, não foram além das 6154.

Este dado fez com que, no arranque do ano, as novas entradas (10.612) tivessem superado as saídas definitivas (8053).

Salários sobem 2,9% a 3,7%

Os dados apontam para uma recuperação dos salários face ao ano passado, influenciados pela subida do salário mínimo nacional (para os 557 euros no Continente e um pouco mais nos Açores e na Madeira) e pela eliminação total dos cortes salariais que afectavam quem recebia mais de 1500 euros mensais.

Em Janeiro de 2017, a remuneração base média mensal na função pública era de 1457,5 euros, um aumento de 2,9% em comparação com Janeiro de 2016.

Este aumento, explica a DGAEP, é o resultado “da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios, bem como do impacto das políticas remuneratórias”.

O ganho médio mensal (que inclui horas extra e outros suplementos) fixou-se em 1682,7 euros, o que presenta uma variação homóloga de 3,7%. Além das políticas salariais que influenciaram a remuneração base, este valor resulta também do aumento do subsídio de refeição para 4,52 euros.

Os valores apresentados pela DGAEP são brutos, ou seja, não têm em conta os descontos para a Caixa Geral de Aposentações ou para a Segurança Social, os impostos e, quando aplicável, a ADSE.

