Barragens: Bruxelas diz que extensão das concessões à EDP não é auxílio estatal

A Comissão Europeia (CE) concluiu que o prolongamento das concessões de energia hidroeléctrica à EDP, decidida em 2007, não representa um auxílio estatal. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira e põe fim a um processo de investigação iniciado por Bruxelas em Setembro de 2013, na sequência de denúncias recebidas.

Bruxelas explica, em comunicado, que em 2007 o Governo português prorrogou várias concessões para além da data de cessação que tinha sido inicialmente acordada (2020, em média). Em causa estavam 27 centrais hidroeléctricas exploradas pela EDP e que representam 27% das capacidades de produção do país, cuja concessão foi alargada mediante o pagamento de 704 milhões de euros.

A medida não foi alvo de notificação oficial por parte das autoridades portuguesas para efeitos de aprovação de auxílios estatais, mas em Setembro de 2013, na sequência de denúncias, a CE deu início a um procedimento formal de investigação.

As principais preocupações, refere a Comissão, “relacionavam-se com o preço pago pela EDP para a extensão das concessões" e com o impacto do prolongamento das concessões no mercado, "tendo em conta a forte posição da EDP no mercado português”.

Durante a investigação, a Comissão verificou que a compensação paga pela EDP para a extensão das concessões “era compatível com as condições de mercado” e concluiu que “a metodologia financeira utilizada para avaliar o preço da extensão das concessões foi adequada e resultou num preço de mercado justo”. Assim, a CE conclui que "a compensação paga pela EDP pela extensão das concessões não envolve um auxílio estatal”.

A Comissão Europeia adianta contudo no comunicado emitido esta segunda-feira que "a presente decisão não aprecia a conformidade da medida" de extensão das concessões hidroeléctricas à EDP à luz de "outras disposições do direito da União Europeia", nomeadamente quanto a regras em matéria de contratos públicos e medidas "antitrust".

