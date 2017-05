Iuri estragou despedida do V. Setúbal e de Meyong

Foi com uma derrota (0-1) que o V. Setúbal se despediu nesta segunda-feira dos seus adeptos, no Estádio do Bonfim, naquele que foi o último jogo em casa dos sadinos nesta época. A “culpa” foi do Boavista e, em particular, de Iuri Medeiros, que assinou mais um momento de classe pura para confirmar, a uma jornada do fim, o 9.º lugar dos “axadrezados” na prova.

O momento que decidiu a partida aconteceu aos 25’, num passe longo que saiu do pé esquerdo de Talocha, junto à linha lateral, directamente para as costas da defesa do Vitória. Iuri Medeiros, rápido a reagir e a executar, fugiu à marcação, recebeu na coxa e, com um chapéu que faz jus a todos os seus recursos técnicos, bateu Pedro Trigueira.

Os sadinos tentariam carregar até final, com muitos cruzamentos e movimentos de ruptura especialmente protagonizados por Arnold, mas nem o livre bem executado por Edinho, já nos instantes finais, evitaria um adeus amargo de Meyong. O avançado camaronês, que vai acabar a carreira aos 36 anos, já tinha anunciado que seria este o derradeiro jogo no Bonfim. E cumpriu-o num contexto de cinco derrotas seguidas, que os adeptos terão esquecido por momentos, na altura de o cumprimentarem efusivamente após o apito final.

