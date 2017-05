Bas Dost e Rui Vitória eleitos futebolista e treinador do ano pelo CNID

O holandês Bas Dost (Sporting) foi eleito o futebolista do ano da I Liga pelo Clube Nacional de Imprensa Desportiva (CNID), o seu colega Gelson Martins a revelação do ano e Rui Vitória (Benfica) o treinador do ano.

O CNID revelou hoje os resultados da votação para os futebolistas do ano das I e II ligas e para a revelação do ano, e anunciou que os prémios serão entregues no próximo dia 22 de maio, às 16:30, no Museu do Desporto, em Lisboa.

Na votação para futebolista do ano da I Liga, o avançado holandês dos 'leões' venceu com 45 por cento dos votos, seguido do médio Pizzi, com 21, e do guarda-redes Ederson, com 15, ambos do Benfica.

Em relação à II Liga, o futebolista do ano eleito foi Ricardo Ferreira, do Portimonense, com 48 por cento dos votos, à frente do varzinista Rui Costa, com 27, e de Diogo Santos, do Santa Clara, com 12.

Quanto à votação para o prémio revelação, Gelson Martins venceu com 63 por cento, seguido por Gil Dias, do Rio Ave, com 21, e de André Silva, do FC Porto, com nove.

Para treinador do ano da I Liga, Rui Vitória foi o eleito, não tendo sido ainda revelado o nome eleito para a II Liga.

