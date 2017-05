Sonia Braga vai ser a irmã Lúcia em novo filme sobre Fátima

Os produtores americanos que estão a preparar um novo filme sobre Fátima, que será protagonizado pela actriz brasileira Sonia Braga no papel de irmã Lúcia, assistiram no sábado à missa presidida pelo Papa Francisco no santuário.

Em declarações à Lusa, Natasha Howes, que no site de Fatima é apresentada como uma “especialista no fenómeno" da Cova da Iria, disse que este projecto é uma produção norte-americana e neste momento está à procura de uma parceria na Europa.

O filme ficciona a “incrível aventura de três crianças que experimentaram o sobrenatural e aceitaram a sua missão de levar uma mensagem de paz ao mundo”, lê-se na página oficial do projecto, em que se sublinha a coragem dos pastorinhos que, apesar de sujeitos ao “ridículo, à perseguição, ao castigo e à tortura pela sua própria família, comunidade e governo”, se mantiveram fiéis a essa mensagem, “em nome da fé e do amor”.

Fatima, que será realizado por Marco Pontecorvo, segue o fio a esta história tal como ela foi contada por Lúcia dos Santos – a irmã Lúcia – cujo papel será desempenhado pela actriz brasileira Sonia Braga, que já esteve em Lisboa em pré-filmagens, na primeira semana de Maio, revelou Natasha Howes, a produtora. Do elenco do projecto também consta o nome da portuguesa Ana Moreira.

"Até ao momento, é a única [portuguesa]", garantiu a produtora, que assistiu à eucaristia presidida pelo Papa Francisco, marcada precisamente pela canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto no âmbito das celebrações do centenário das "aparições".

Natasha Howes acrescentou ainda que o Santuário de Fátima aprovou e apoia a realização de Fatima, tendo mesmo autorizado a utilização do logótipo criado para o centenário das "aparições" na promoção do filme.

Natasha Howes, que já produziu outro filme baseado na história de Fátima, O Décimo Terceiro Dia - Um Milagre em Fátima (2009), disse que o projecto está a ser acompanhado por uma equipa de conselheiros do próprio santuário.

