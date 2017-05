Palavras, expressões e algumas irritações: tolerância

De origem latina (tolerantia), este substantivo feminino significa “condescendência”. Desenvolvendo um pouco, “acto ou efeito de tolerar, de suportar excessos com paciência e indulgência”.

Muitos discursos recorrem à palavra “tolerância” como se se tratasse de um sentimento nobre e sinónimo de “aceitação”. Não nos deixemos enganar. Se atentarmos bem no que significa, “tolerância” pressupõe sobranceria de quem “tolera” sobre quem é “tolerado”.

O verbo “tolerar” clarifica melhor esta ideia, já que se traduz por “suportar”, “consentir”, “deixar passar”. O adjectivo “tolerável”, também. Sinónimo: “sofrível”.

Há vários tipos “oficiais” de “tolerância”: a civil (“permissão concedida por um governo para uso de cultos que não são os do Estado”), a religiosa (“condescendência em virtude da qual se deixa a cada um a liberdade de praticar a religião que professa”), a eclesiástica ou teológica (“condescendência em virtude da qual se consentem todas as opiniões que não sejam abertamente contrárias à doutrina da Igreja”).

Falta só falar da “tolerância de ponto”, de que alguns portugueses beneficiaram na sexta-feira porque o Governo não quis ser “insensível” à visita do Papa Francisco para celebrar o centenário das “aparições de Fátima”. Mas a própria Igreja, pela voz do bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, considerou que “era desnecessário”.

Tolerância de ponto corresponde à “faculdade conferida aos funcionários públicos de não comparecerem ao serviço, em dias úteis, em virtude de qualquer festa ou comemoração oficial”. Resumidamente, “possibilidade concedida a alguém de faltar ao trabalho num dia útil”.

Exemplo do dicionário: “A função pública goza algumas tolerâncias de ponto, no decorrer do ano.” Já tínhamos dado por isso.

Se se aliar essas faltas a uma greve, como os médicos fizeram por estes dias, torna-se ainda mais difícil “tolerar” a “tolerância”. Ficou a saber-se que serão precisos dois meses para recuperar as consultas e cirurgias adiadas. Isto a contar que não haja mais paralisações.

Se vai precisar de usar o Serviço Nacional de Saúde brevemente, aproveite a maré beatificante no país. Se tem fé, reze; se não tem, reze também.

