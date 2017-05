Não te afundes com a baleia

PUB

No meu tempo, palavras como o suicídio juvenil e auto mutilação soavam estranho, pois tínhamos o MacGyver que nos desenrascava de qualquer missão, o Crockett e o Tubbs que nos impediam de ter algum vício tóxico e a esquadra de Hill Street para nos proteger de qualquer experimentação. Os pais reuniam a família para verem o humor antidepressivo do Herman e participavam na construção da nossa identidade. Não havia internet nem telemóveis mas havia o ioiô, música com substância e inspiradora, dois adoráveis ET´s que vieram elevar a auto-estima de todos, e, imagine-se, até um Barco do Amor. Apesar dos problemas próprios da adolescência, do maldito acne, dos conflitos com gerações mais velhas, elas queriam ser o Modelo, eles o Detective, imprescindível no mundo actual onde o lixo se propaga online, nas redes sociais, na televisão e ataca jovens fragilizados.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Escolas públicas ou privadas?

PUB

Na legislatura anterior e inclusivamente na actual, ocorreu uma enorme discussão acerca da possibilidade, de o Estado conceder às famílias um cheque ensino, que abriria a hipótese dos seus filhos poderem frequentar escolas privadas.

Os estudos sobre a diferença de desempenho entre o ensino público e privado oscilam bastante, em função do Estado, dos parâmetros e da metodologia utilizada pelos investigadores, embora existam resultados “para todos os gostos”. O que as analises deixam transparecer é que mais do que o cheque ensino ou a qualidade do ensino público/privado, aquilo que realmente faz a diferença é a escola que efectivamente é frequentada pelos estudantes. Porém, os melhores resultados foram apresentados pelas escolas públicas com elevados níveis de autonomia, nomeadamente na contratação/demissão dos docentes, escolha dos programas de estudo, criação de bónus salariais para os de maior qualidade e um acompanhamento intensivo dos alunos. Assim sendo, o governo deveria iniciar um processo de descentralização de competências, conferindo maior autonomia às escolas, quer na escolha dos professores, quer na selecção/adopção dos conteúdos. Como é óbvio, trata-se de uma reforma extremamente difícil de implementar, uma vez que existem poderosos interesses corporativos (sindicatos) que procuram manter o status quo, agravado pela cultura centralista de poder. No entanto, para o futuro das nossas gerações convém dar os primeiros passos neste sentido.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

De quem é Olivença? Será terra de ninguém?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há já alguns anos que, como associado, faço parte do GAO – Grupo dos Amigos de Olivença, porque também sou um dos muitos portugueses que tem cravado no peito o espinho do jugo estrangeiro, já lá vão dois séculos.

Fez, pois, no passado dia 7/5, 200 anos - 7/5/1817 -, que a vizinha Espanha assinou a Acta do Congresso de Viena, que determinava a obrigação oficial do Estado espanhol em devolver de imediato a Portugal a soberania da área territorial de Olivença, o que não se verificou até aos dias de hoje.

Assim se vê como Portugal continua a ser habitado por muitos execráveis condes de Andeiro, os quais, ao longo destes dois séculos, se têm alcandorado na alta hierarquia do Estado português, sem que também a imprensa nacional nada ou pouco escreva acerca da defesa sagrada do solo pátrio de Olivença debaixo da pata do invasor.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

PUB

PUB