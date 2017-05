Ninguém é perfeito, mesmo Macron…

Ninguém é perfeito, como se diz na inesquecível cena final — porventura uma das mais geniais da história do cinema — de Quanto Mais Quente Melhor de Billy Wilder. Menos de uma semana depois de ter sido eleito Presidente, culminando um percurso meteórico e impecável que o levou do quase anonimato ao supremo estrelato político, Emmanuel Macron corria já o risco de defraudar as expectativas dos que depositavam nele as esperanças de uma renovação profunda da política francesa e europeia. E tudo por causa de um episódio menor da cozinha politiqueira que ele tão veementemente criticava e de que procurava demarcar-se.

A primeira apresentação das listas de candidatos do movimento criado por Macron, En Marche! (agora designado La République en Marche), com vista às eleições legislativas de Junho, revelou alguns amadorismos indesculpáveis, o mais notório dos quais terá sido a forma como foi negociada — ou, afinal, não negociada… — a inclusão nessas listas dos seus aliados centristas do MoDem, partido chefiado por François Bayrou, uma velha raposa da política francesa que tivera a argúcia de apoiar Macron durante a campanha presidencial.

Podia-se quase apostar que Bayrou, bem conhecido pelos seus caprichos e necessidades de afirmação, mais cedo ou mais tarde iria trazer problemas ao vitorioso aliado. Só que isso aconteceu de modo excessivamente prematuro e inexplicável, pondo em causa a imagem do movimento de Macron na sua busca de renovação dos quadros políticos franceses junto da sociedade civil e fora do território gasto e desacreditado do pessoal partidário tradicional. Aquilo que era um dos trunfos macronianos, a combinação de novidade, audácia e eficácia, ficou assim exposto às risadas ou aos juízos implacáveis da esquerda e da direita que receavam implodir nas próximas legislativas.

Com efeito, a incompetência e a ingenuidade reveladas pela máquina "administrativa" de Macron acabaram por prestar um serviço inesperado aos adversários da renovação, comprometendo a tentativa de conquistar uma maioria absoluta de deputados para apoiar o programa de reformas do novo Presidente. Ora, este desfecho — embora toscamente corrigido entretanto, com Bayrou a obter ganho de causa… — é tanto mais desconcertante quanto Macron e a sua equipa vinham revelando um cuidado raro, sobretudo depois da incontinência verbal de Hollande, na gestão da agenda política e mediática.

Emmanuel Macron transmitira uma imagem de quase perfeição na sua trajectória para o Eliseu e conseguira mesmo um resultado eleitoral superior a todas as previsões, com 66 por cento dos votos expressos, o que contribuiu para sublinhar o optimismo contagiante da sua pose num país deprimido e muito dividido (e onde também, é certo, a extrema-direita nunca obtivera um score tão alto, 34 por cento, ou a abstenção e os votos brancos/nulos representaram um terço do eleitorado). A propagação desse efeito através da Europa e do mundo – contrastando com o descrédito cada vez mais insustentável de Trump — fez de Macron um fenómeno quase redentor dos tempos erráticos e angustiantes em que vivemos, absolvendo-o até das propostas mais controversas e neoliberais do seu programa.

Ninguém é perfeito, mas não devemos prescindir do rigor e da exigência. É imperioso que os sinais de esperança — de que Macron era, apesar de tudo, uma das raras encarnações políticas actuais — não se dissipem na atmosfera de populismo, cinismo e desorientação tão característica da nossa época. Esperemos, pois, que as velhas e novas imperfeições reveladas por Macron não matem, na origem, o impulso renovador que ele representou perante os delírios extremistas de uma Le Pen ou um Mélenchon (e os seus congéneres internacionais).

