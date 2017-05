I love governing, diz ele

1. Pergunta recorrente entre comentadores e jornalistas: não havia ninguém na Casa Branca que explicasse a Donald Trump as inevitáveis consequências do despedimento do director do FBI? Pelos vistos não. Ou há, na forma como a Casa Branca funciona, um enorme amadorismo? Segunda questão: a decisão de Trump foi um claro abuso de poder? Uma forma de obstruir a justiça? Uma tentativa para acabar de vez com a investigação sobre eventuais ligações perigosas entre vários elementos da sua campanha e Moscovo? Ou, dito de outra maneira, Putin interferiu mesmo na campanha eleitoral americana?

Seja como for, nenhuma das possibilidades é abonatória para o Presidente, para dizer o mínimo, e as consequências da sua decisão não vão desaparecer tão depressa. A grande imprensa tenta apurar o máximo de informação possível para compor uma explicação que faça sentido. Nenhuma faz. O debate ferve. As explicações do próprio Presidente, dadas na quinta-feira numa entrevista exclusiva à NBC, são totalmente contraditórias com as que foram dadas pelos porta-vozes da Casa Branca, ou pelo próprio Mike Pence. Basicamente, o que todos tentaram dizer foi que a demissão de James Comey resultara de uma sugestão do vice-procurador-geral (o titular, Jeff Sessions, estava afastado deste particular dossier por vontade própria, quando se soube que tinha mentido no Senado sobre as suas relações com o embaixador da Rússia). Trump disse exactamente o contrário, que a decisão foi sua, independentemente do relatório do vice-procurador-geral. Porquê? Porque “estava a fazer um mau trabalho”. Comey soube da sua demissão pelas televisões e chegou a pensar que era uma “piada”. Estava em Los Angeles a falar de recrutamento.

2. Independentemente de tudo aquilo que venha a ser apurado, só as peripécias do caso dão do Presidente do país mais poderoso do mundo uma imagem absolutamente aterradora, de alguém que age por impulso, sem qualquer respeito pelas instituições e pela separação dos poderes. E fica a enorme suspeita de que o seu objectivo é travar de qualquer forma as investigações sobre a Rússia. Será difícil. O FBI não pode ignorar a investigação. O Senado e a Câmara dos Representantes estão a fazer a mesma coisa.

A comissão do Senado já decidiu intimar Mike Flynn, a primeira escolha de Trump para conselheiro nacional de segurança, a entregar documentação, que voluntariamente se recusou a facultar. Aliás, a primeira vítima da fúria de Trump contra as investigações, a procuradora-geral interina, Sally Yates, foi liminarmente despedida por ter avisado a Casa Branca de que Flynn podia ser alvo de chantagem por parte dos russos, de tal modo estava implicado em actividades comprometedoras. Trump demorou uma semana a despedi-la e 18 dias a substituir Flynn. Na sexta-feira, quando era já difícil imaginar que as coisas pudessem piorar, Trump, através do seu habitual tweet matinal, deixou no ar uma nada vaga ameaça a Comey sobre eventuais fugas de informação. Fê-lo de uma forma que é mais uma vez contrária a todas as regras: insinuando que poderia ter gravado a conversa que ambos tiveram num jantar em Janeiro. Trump pediu lealdade a Comey sobre o caso russo e este ter-lhe-á apenas prometido honestidade.

3. Não é que Comey seja um modelo de virtudes, nem que esta seja a primeira vez que o FBI excede largamente os seus poderes. Os democratas exigiam a sua demissão desde o dia em que resolveu tornar pública a existência de mais um pacote de emails da candidata Hillary Clinton, sem adiantar nada sobre o seu conteúdo, quando faltava uma semana para as eleições. Nessa altura, Trump elogiou publicamente a coragem do director do FBI. Agora, a lista de razões para o demitir inclui a forma como geriu este dossier, que afectou, sem sombra de dúvida, o resultado final. É caso para perguntar se há alguma coisa que Trump leve mesmo a sério.

Os republicanos começam a ficar preocupados. Têm de enfrentar eleições em 2018 e não querem ficar dependentes do comportamento errático do Presidente. Queriam o Congresso a tratar das coisas que lhes interessam, desde o pacote fiscal até às grandes obras públicas, passando pela conclusão do processo de destruição do Obamacare. As sondagens revelam que Trump já só merece a aprovação de 36% dos americanos; 56% acham que fez mal em demitir o chefe do FBI. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã ou depois de amanhã. Trump tratou ele próprio de destabilizar a sua presidência, sem precisar da “ajuda” de ninguém.

4. É preciso estar do lado de lá do Atlântico para ter a dimensão exacta do que é esta presidência. Nos últimos dez dias não houve sequer uma pequena pausa para se falar de outra coisa que não das decisões e as contradições do Presidente. Com uma breve excepção para as eleições em França. Alguns exemplos. Na terça-feira, dia 2 de Maio, Sean Spicer viu-se em grande aflição para explicar o tweet matinal de Trump sobre a Coreia do Norte. O problema foi a palavra “honrado”. Trump declarou-se “honrado” se o líder King Jong-un se quisesse encontrar com ele. Honrado? Spicer a tentar atravessar uma pista de gelo sem escorregar: ele é um chefe de Estado que o Presidente deve tratar como tal; o Presidente fará tudo para manter a América segura; o Presidente acrescenta que isso acontecerá quando estiverem reunidas as condições necessárias. O convite de Trump ao Presidente Duterte para visitá-lo foi a segunda “bomba” do mesmo dia, que também teve vida curta. Porquê convidar um facínora? Spicer: o Presidente fará tudo para manter a América segura. Soube-se pelos jornais que, por estes dias, vai ser inaugurada uma Trump Tower em Manila.

Tempo para respirar fundo? Ainda não. Trump recebe o Presidente da Autoridade Palestiniana na Casa Branca. Na tradicional conferência de imprensa, trata-o como se já fossem velhos amigos e promete que irão fazer muita coisa juntos. Um mês antes, tinha feito o mesmo número com o primeiro-ministro israelita, reiterando a promessa de mudar a embaixada americana de Telavive para Jerusalém. Na entrevista de quinta-feira passada à NBC disse que tem tido “notas muito altas” em matéria de política externa.

5. Entretanto, a revogação do Obamacare concentrou todas as atenções no final da semana passada. Pelas piores razões. Contrariando todas as expectativas, os republicanos anunciaram que já tinham os votos suficientes para fazer passar a lei. Seguiu-se um triste espectáculo acompanhado em directo pelos canais noticiosos, com muitos congressistas republicanos sem saberem exactamente o que estavam a votar, com medidas avulsas destinadas a obter os votos dos renitentes. Trump queria uma vitória política imediata e a qualquer custo. Conseguiu-a de uma forma patética, se não se tratasse de um drama para muita gente. No fim da votação, ganha por uma unha negra, os republicanos manifestaram-se como se tivesse acabado a guerra (qualquer uma).

Dois autocarros aguardavam ao fundo das escadarias do Capitólio para levá-los até à Casa Branca onde estava preparado um show mediático destinado a celebrar a grande vitória. Que afinal não é assim tão grande. O Senado avisou que vai reescrever a lei de alto a baixo, para dar-lhe coerência e quantificar as medidas adoptadas. Perceberam-se algumas coisas. Por exemplo, que os prémios para quem tenha “doenças pré-existentes” vão subir em flecha. A saúde é um negócio privado, já sabíamos. As seguradoras dão-se ao luxo de ignorar um princípio básico que é evidente na Europa para qualquer seguro de saúde: cada um paga o mesmo pelos mesmos cuidados e, entre os doentes e os saudáveis, há um equilíbrio que garante os lucros das empresas do ramo. Quando alguns congressistas republicanos regressaram aos seus círculos eleitorais (o Congresso está de férias) para tentar explicar o que tinha mudado, foram recebidos por um coro de protestos. O mais chocante é a falta de humanidade.

6. Estamos a assistir a um “deslizamento” em direcção a um regime autoritário? Ou as instituições democráticas resistirão? Na última Foreign Affairs, cujo título diz quase tudo (Present at the Destruction?), um dos temas é justamente os riscos que Trump faz correr à democracia americana, que são reais. Mas os seus autores lembram que o actual Presidente só tem uma arma a seu favor: o apoio popular. Se o perder, ficará sem nada. Curiosamente, parece estar a perdê-lo mais depressa do que se previa.

