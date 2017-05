Forte sismo no Irão faz pelo menos dois mortos e 377 feridos

Um sismo de magnitude 5,7 na escala de Richter sacudiu, na noite deste sábado, o nordeste do Irão, fazendo pelo menos dois mortos e 377 feridos, informou a agência noticiosa Isna, citando o centro iraniano de sismologia.

PUB

O epicentro do abalo foi localizado a uma dezena de quilómetros de profundidade, perto da cidade de Bojnourd, na província de Khorassan Shomali, no nordeste do país.

Segundo a mesma fonte, seis dezenas de feridos continuavam hospitalizados.

PUB

Segundo as mais recentes informações, até 40% dos serviços de electricidade, água, gás e comunicações foram interrompidos nas zonas afectadas pelo terramoto.

PUB

PUB