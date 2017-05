Oliveirense e Real Massamá sobem à II Liga

A Oliveirense e o Real Massamá garantiram neste domingo a subida à II Liga, depois de terem garantido o primeiro lugar, respectivamente, da Zona Norte e da Zona Sul do Campeonato de Portugal.

Apesar da derrota por 1-0 na recepção ao Salgueiros, a formação de Oliveira de Azeméis conquistou o direito de disputar pela 10.ª vez o segundo escalão do futebol nacional, no qual militou ininterruptamente entre 2008 e 2016, depois de uma primeira passagem em 2001-02, terminando no topo da classificação, com 27 pontos.

O Merelinense, do concelho de Braga, garantiu o segundo lugar da Zona Norte, com os mesmos 25 pontos do Salgueiros, com o qual tem vantagem no confronto directo, graças ao empate 2-2 no tereno do Lusitano de Vildemoinhos, em Viseu.

Na Zona Sul, foi o Real Massamá quem terminou na frente, garantindo uma presença inédita no segundo escalão. A formação do concelho de Sintra venceu por 2-1 na recepção ao Sacavenense e garantiu o primeiro lugar, ao somar 25 pontos, beneficiando da derrota do Praiense, por 3-1, no terreno do Farense, que ainda aspirava ao segundo lugar.

O Fátima, que ainda tinha hipóteses de regressar à II Liga, não foi além de um empate 1-1 na receção ao Louletano, terminando a competição no terceiro lugar, com 23 pontos, menos dois do que a formação açoriana de Praia da Vitória, na ilha Terceira, que estará no play-off.

Tanto o Merelinense como o Praiense ficam agora à espera da conclusão da II Liga para saber com quem vão jogar no play-off. Com uma jornada ainda por disputar, Vizela, Freamunde e Olhanense já têm a despromoção garantida, faltando ainda definir o quarto despromovido e as duas equipas que vão ao play-off.

