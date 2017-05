Nuno: "Apesar de estar tudo decidido, havia muito em jogo"

Nuno Espírito Santo (FC Porto)

"Sempre que o FC Porto joga há muito em jogo. Houve uma demonstração de união por parte dos jogadores. Apesar de estar tudo decidido, estava muito em jogo. [Benfica campeão justo?] É a realidade do futebol, parabéns ao campeão, nós continuamos no nosso caminho."

Vasco Seabra (Paços de Ferreira)

"Não entrámos bem, receosos de ter a bola. Fomos tendo mais critério na saída e tivemos duas situações antes do golo. Depois, sofremos o primeiro no lance rápido e outro de penálti. A equipa estava relativamente estável, mas iniciamos o jogo com mais um golo sofrido. Fivemos mais algumas situações, mas este foi jogo ingrato, faltou um pouco mais de profundidade ofensiva. Não queriamos este resultado."

