Matt Wallace é o campeão do 55.º Open de Portugal

O inglês Matt Wallace tornou-se o hoje no terceiro jogador a liderar do princípio ao fim rumo à sua primeira vitória no European Tour, por ocasião do 55.º Open de Portugal, no Morgado Golf Resort, em Portimão. Antes dele, apenas o tinham conseguido o seu compatriota Mat Fitzpatrick (British Masters 2015) e o sul-coreano Soomin Lee (Shenzhen Internacional 2016).

Desde aquela brilhante primeira volta de 63 pancadas na quinta-feira, mais ninguém conseguiu ultrapassá-lo. Hoje, na quarta e última, o norte-americano Julian Suri ainda consegui igualá-lo na frente quando obteve o seu nono birdie do dia no 15, mas o bogey que fez no 17 voltou a relegá-lo para segundo plano.

PUB

Wallace partira para a última volta a comandar com 3 de vantagem sobre o alemão Sebastian Heisele. Esteve sempre muito seguro, não fez qualquer bogey e ainda marcou 4 birdies, para um score final de 69 e um total de 21 abaixo do par.

"A melhor sensação de sempre. Sempre foi um sonho ganhar no European Tour", afirmou no final aos media, depois garantido um cheque de 83.330 euros. "Os dois primeiros dias foram fáceis, o terceiro foi o mais difícil da minha vida e hoje foi difícil mas muito satisfatório, estou muito contente.”

PUB

Wallace tem 27 anos e este ano competia no Challenge Tour, ao qual acedeu depois de seis vitórias em 2016 no Alps Tour. Já alcançara um resultado de relevo – o terceiro lugar no Barclays Kenya Open. Ocupa a 242.ª posição no ranking mundial, mas amanhã vai registar uma subida na tabela. Na Race to Dubai do European Tour, sobe para 111.º com apenas dois torneios realizados,

Suri, que finalizara com 65, a igualar melhor volta do dia (pelo espanhol Alvaro Quiros, mais cedo), ficou isolado em segundo com 274. O francês Matthieu Pavon foi terceiro com 276 e o inglês Sam Walker e o alemão Sebastian Heiselen foram quartos com 277.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Dos três portugueses que passaram o cut, só Pedro Figueiredo conseguiu subir na última volta. Entregou um cartão final de 71 passando dos 47.ºs para os 42.ºs, com um total de 286 (-6), o que lhe deu um prémio de €2.800. Filipe Lima acabou com o seu pior resultado da semana, 74, caindo dos 6.ºs para os 22.ºs, facturando €5.425; e Ricardo Santos 77, para um lugar no quarteto dos 68.ºs e um prémio de €765.

A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, com a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, com o administrador do Turismo de Portugal, Filipe Silva, com o presidente do Instituto Português da Juventude e do Desporto, Augusto Baganha, com o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Sousa, com o presidente da PGA de Portugal José Correia, com Fernando Esmeraldo, administrador da ESC Capital, e com Mário Ferreira, CEO da NAU Hotels & Resorts.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB