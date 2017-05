Marítimo adiou confirmação da ida à Liga Europa

O Marítimo adiou neste domingo a qualificação para Liga Europa de futebol da próxima temporada, ao empatar em casa com o Estoril-Praia (1-1), em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa.

Raul Silva, que viria a ser expulso, adiantou o Marítimo no marcador, aos 57 minutos, mas Kléber empatou aos 76', na marcação de um livre, do qual resultou a expulsão do central dos insulares.

Com este resultado, o Marítimo mantém-se na sexta posição, última de acesso à Liga Europa, com 49 pontos, mais três do que o Rio Ave, enquanto o Estoril-Praia subiu ao 12.º lugar, com 35.

