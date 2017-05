Hull City de Marco Silva sofre goleada e despede-se da Premier League

O Hull City, treinado pelo português Marco Silva, foi neste domingo despromovido ao segundo escalão do futebol inglês, ao perder por 4-0 no terreno do Crystal Palace, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Premier League.

Zaha, aos três minutos, Benteke, aos 34’, Milivojevic, aos 85’, na conversão de uma grande penalidade, e Van Aanholt, aos 90’, marcaram os golos dos londrinos, que asseguraram a permanência e ocupam agora o 13.º lugar, com 41 pontos.

Com apenas uma jornada por disputar, frente ao Tottenham, segundo classificado, o Hull City juntou-se aos já despromovidos Middlesbrough e Sunderland, ao ficar a quatro pontos do Swansea City, que ocupa o 17.º posto, último lugar a salvo da descida.

