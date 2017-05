Hoje é dia de coroação de campeões pela Europa

O fim-de-semana promete continuar a ser atarefado para as lojas de troféus desportivos por toda a Europa: hoje podem ficar decididos os campeonatos de Itália, França, Holanda e Bélgica, e ontem foram coroados campeões o Red Bull Salzburgo, na Áustria (pela quarta vez consecutiva), e o APOEL, em Chipre (quinto título seguido). Na Alemanha, o já campeão Bayern Munique fez uma demonstração de forma com uma incrível reviravolta nos derradeiros instantes da visita ao RB Leipzig (4-5).

Dois golos já no período de compensação deram ao Bayern o triunfo numa partida em que a equipa de Carlo Ancelotti esteve desde cedo a perder. No confronto entre primeiro e segundo classificados da Bundesliga, o RB Leipzig – que ao oitavo ano de existência já garantiu vaga na Liga dos Campeões – adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, por intermédio de Sabitzer. Com Renato Sanches no banco de suplentes, o Bayern restabeleceu a igualdade aos 17’, com Lewandowski a marcar de penálti. Mas, ainda antes do intervalo, Timo Werner recolocou o RB Leipzig em vantagem.

Os anfitriões voltaram a marcar cedo na segunda parte, com Poulsen a rubricar o 3-1. Thiago Alcántara respondeu para o Bayern, mas Timo Werner fez o 4-2 e as coisas pareceram complicar-se para a equipa de Carlo Ancelotti. Só que o Bayern nunca baixou os braços e, nos derradeiros minutos do encontro, conseguiu uma reviravolta incrível no marcador. Lewandowski reduziu para 4-3 aos 84’, Alaba repôs a igualdade no marcador aos 90+1’ e, aos 90+5’, Robben foi o herói da tarde com o golo da vitória.

Em Inglaterra a luta pelos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões continua acesa. O Manchester City bateu o campeão Leicester City por 2-1 e está bem colocado. Com uma goleada ao Stoke City (1-4), o Arsenal mantém-se na perseguição a um posto no top-4 da classificação. No extremo oposto da tabela, o Swansea City venceu no terreno do Sunderland (0-2) e ganhou fôlego na fuga à despromoção. O triunfo dos galeses colocou pressão sobre o Hull City de Marco Silva, primeiro emblema abaixo da “linha de água”, que hoje visita o Crystal Palace.

O cortejo de campeões na Europa deve continuar hoje, com a Juventus a ser o mais que provável candidato a ser coroado. Com sete pontos de vantagem, os bianconeri podem fazer a festa na visita à Roma – basta-lhes um empate para assegurar um inédito sexto título consecutivo. Em França, o Mónaco de Leonardo Jardim ainda não tem as contas assim tão fáceis: os monegascos têm de vencer o Lille e esperar por uma “escorregadela” do Paris Saint-Germain para festejar, 17 anos depois da última vez em que foram campeões.

Duas equipas chegaram à última jornada da Liga holandesa separadas por apenas um ponto. O líder Feyenoord recebe o Heracles, enquanto o Ajax visita o Willem II. Na Bélgica, o Anderlecht sagra-se campeão a duas jornadas do desfecho do campeonato se hoje vencer no terreno do Clube Brugge.

