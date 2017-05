Dragão supera trauma e salva a face com goleada

Sem nada de substancial ou relevante para animar e nortear o FC Porto, a tarefa no dia seguinte à entrega das faixas ao Benfica afigurava-se ingrata... Uma tortura perfeitamente dispensável. Frente ao Paços de Ferreira, Nuno Espírito Santo tinha de conviver com o bafo de um Dragão deprimido, despido de qualquer interesse. E os portistas revelaram enormes dificuldades para acender uma centelha capaz de projectar a imagem de uma equipa campeã, feito que se vai diluindo a cada ano que passa sem novos títulos. O triunfo por 4-1 foi um fraco bálsamo para os vice-campeões.

PUB

Com Danilo sentado no banco, o FC Porto tardou a contornar o dique construído pelos “castores”. À falência emocional correspondia um cansaço mental que aprisionava todas as ideias de que o “dragão” precisava com absoluta urgência.

Positivo/Negativo Positivo Herrera Boa combinação com Corona no lance do primeiro golo portista. Fundamental a descobrir e isolar Diogo Jota para o 3-1. Terá feito as pazes com os adeptos numa época difícil.

Positivo Diogo Jota Entrada fulgurante, a reduzir a pó quaisquer esperanças do Paços de Ferreira. Manteve a antiga equipa em sentido e ainda sofreu a falta que originou o segundo penálti.

Positivo André Leal Esteve em dois dos três momentos que abalaram os “dragões”: primeiro a assistir Valente e depois a bater Casillas. Negativo Bruno Santos Impotente para travar regularmente a incursão de Brahimi, que acabou por resultar no primeiro penálti, a desfazer por completo as aspirações pacenses de pontuar no Dragão.

PUB

Os criativos sufocavam, manietados pela teia pacense. O horizonte anunciava uma tempestade e ela abateu-se após dois relâmpagos que só não fulminaram Casillas por mera casualidade. Luiz Phellype e Ricardo Valente expuseram, apenas num minuto, a dimensão da fragilidade do “dragão”.

Sem capacidade anímica para recarregar o instinto de predador, o FC Porto só ao fim da primeira meia hora de jogo rondou com perigo a baliza de Mário Felgueiras. Marcano falhou o alvo e o Paços de Ferreira respondeu cruelmente num remate traiçoeiro de André Leal, que rendeu um golo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de ter perdido o título e de ter caído para segundo plano na discussão do melhor ataque, o FC Porto deixava também de ter a melhor defesa, pelo que era mesmo obrigado a enfrentar o tribunal do Dragão. Providencial, Herrera surgiu na hora H a impedir uma condenação sumária poucos minutos depois. O mexicano abriu uma fenda no dique do Paços de Ferreira e Brahimi aproveitou para desbloquear, antes do intervalo, um problema de consequências imprevisíveis.

Num quadro de relações normalizadas, o “dragão” recuperou o fôlego e regressou com outro ânimo. Diogo Jota surgiu no lugar de Corona para mudar por completo o rosto fechado dos portistas. Com apenas um toque na bola, o ex-pacense descobriu o mapa da mina, assinando o terceiro golo dos “azuis-e-brancos”. Um golo que devolveu a auto-estima e a autoridade à equipa de Nuno Espírito Santo, anulando a diferença para o campeão no que diz respeito aos golos marcados e sofridos (70-16).

Sem alegações finais, o Paços de Ferreira procurou apenas conter os estragos. Para além de Jota, o FC Porto aproveitou para regenerar André Silva. Danilo esteve igualmente de volta e o jogo ganhou uma dinâmica diferente. Sobretudo pela acção do ponta-de-lança, empenhado em deixar uma prova de vida inequívoca, cravando o último golo (no segundo penálti), a confirmar a invencibilidade caseira do “dragão”.

PUB

PUB