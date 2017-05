FC Porto despede-se a pensar na Champions

O FC Porto despede-se do Dragão um dia depois de o Benfica ter consumado a conquista do tetra, facto que esvazia de sentido o jogo dos portistas. Sem Felipe (suspenso), mas com Danilo Pereira recuperado, a Nuno Espírito Santo resta confirmar o acesso directo à Liga dos Campeões, bastando um empate na recepção ao Paços de Ferreira para anular qualquer esforço do Sporting.

Um cenário, ainda assim, que nenhum portista deseja. Uma vitória é o mínimo que o "dragão" pode fazer para apaziguar o sentimento de frustração. Ao Paços de Ferreira, sem nada a perder, compete fazer um jogo positivo, mesmo com as limitações com que se apresenta para este desafio.

