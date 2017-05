Duplo triunfo na Taça para o futsal do Benfica

Foi um dia em grande para o futsal do Benfica. Tanto a equipa masculina como a feminina conquistaram a Taça de Portugal, batendo, respectivamente, o Burinhosa (5-1) e a Novasemente (4-3, após prolongamento). Para os homens, foi o sétimo triunfo na taça, mais dois que o Sporting, enquanto as “encarnadas” triunfaram pela terceira vez.

Em Gondomar, foi um jogo de sentido único para o Benfica perante um Burinhosa que fazia a sua primeira aparição numa final da taça, depois de ter eliminado nas “meias” o Viseu . Os primeiros minutos ainda foram de algum equilíbrio, com Chaguinha a inaugurar o marcador aos 2’ para o Benfica, com o empate a surgir logo aos 4’, por Bruno Rodrigues. Mas os “encarnados” fizeram o 2-1 logo a seguir, por Elisandro.

Ainda na primeira parte, Gonçalo Alves (11’) e Bruno Coelho (13’) aumentaram a vantagem para a equipa orientada por Joel Rocha, e, na segunda parte, Chaguinha fechou as contas para o Benfica, que eliminara nas meias-finais o Sporting, detentor do título, com um triunfo por 3-2 após prolongamento. Benfica e Burinhosa voltam a defrontar-se no próximo sábado para o primeiro jogo dos quartos-de-final da fase final do campeonato, uma série que se decide à melhor de três jogos

Também em Gondomar, a equipa feminina do Benfica conquistou pela terceira vez em quatro edições a Taça, num difícil embate contra o Novasemente decidido apenas no prolongamento. Suka, aos 9’, Pisko, aos 19’, e Lídia Moreira, aos 31’, deram vantagem à formação de Espinho, mas Janice Silva, com dois golos aos 32’, e Nina, aos 40, empataram o jogo no tempo regulamentar. No prolongamento, Janice Silva, aos 48’, completou o ‘hat-trick’ e assegurou a conquista do troféu para as ‘encarnadas’.

